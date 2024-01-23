توتال تستحوذ على شركة ألمانية تنتج بطاريات لتخزين الكهرباء

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أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية“توتال إنرجيز” اليوم الثلاثاء، استحواذها على مطورة البطاريات الألمانية“كيون إنيرجي- Kyon Energy”.
وطورت“كيون” ما قدره 770 ميجاواط من سعة التخزين باستخدام البطاريات، منها 120 ميجاواط قيد التشغيل، و350 ميجاواط يجري إضافتها، و300 ميجاواط جاهزة للإضافة، علاوة على مشروع إضافي بقدرة 2 جيجاواط.
وذكرت“توتال” في بيانها اليوم:“هذا الاستحواذ سيمكننا من تسريع تطوير أنشطة الطاقة المتكاملة لدينا في ألمانيا، سواء في إنتاج أو تجارة أو تجميع وتسويق الكهرباء منخفضة الكربون المتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا”.
وأضافت أنها ستشتري شركة“كيون” بالكامل من مؤسسيها الثلاثة مقابل دفعة مقدمة قدرها 90 مليون يورو (98 مليون دولار) بالإضافة إلى مدفوعات مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية.
وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ ستساهم في تحقيق هدف أعمالها للغاز والكهرباء المتمثل في تحقيق عائد بنسبة 12% على متوسط رأس المال المستخدم بحلول عام 2028.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107759474
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