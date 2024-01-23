توتال تستحوذ على شركة ألمانية تنتج بطاريات لتخزين الكهرباء

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ النفط يتحول للانخفاض عند تسوية التعاملات ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم

أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية“توتال إنرجيز” اليوم الثلاثاء، استحواذها على مطورة البطاريات الألمانية“كيون إنيرجي- Kyon Energy”.

وطورت“كيون” ما قدره 770 ميجاواط من سعة التخزين باستخدام البطاريات، منها 120 ميجاواط قيد التشغيل، و350 ميجاواط يجري إضافتها، و300 ميجاواط جاهزة للإضافة، علاوة على مشروع إضافي بقدرة 2 جيجاواط.

وذكرت“توتال” في بيانها اليوم:“هذا الاستحواذ سيمكننا من تسريع تطوير أنشطة الطاقة المتكاملة لدينا في ألمانيا، سواء في إنتاج أو تجارة أو تجميع وتسويق الكهرباء منخفضة الكربون المتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا”.

وأضافت أنها ستشتري شركة“كيون” بالكامل من مؤسسيها الثلاثة مقابل دفعة مقدمة قدرها 90 مليون يورو (98 مليون دولار) بالإضافة إلى مدفوعات مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ ستساهم في تحقيق هدف أعمالها للغاز والكهرباء المتمثل في تحقيق عائد بنسبة 12% على متوسط رأس المال المستخدم بحلول عام 2028.

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