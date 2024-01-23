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صندوق النقد يجري مناقشات مع بوروندي حول الإصلاحات الاقتصادية

1/23/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات البوروندية لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب تسهيل ائتماني موسع.

وقال صندوق النقد الدولي – في بيان – إن المناقشات مع الجانب البوروندي ركزت على الأداء والسياسات التي تدعم المراجعة الأولى لترتيب 38 شهرًا، وشملت المناقشات التطورات الأخيرة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات، وأداء البرامج، والتوقعات وخطط السياسات على المدى القريب.

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ورصد صندوق النقد انتعاش النمو الاقتصادي إلى 2.7% العام الماضي كما توقع تسارع النمو إلى 4.3% العام الجاري، مدعومًا بالإنتاج الزراعي القوي والاستثمار الإنتاجي والإصلاحات الجارية.

وجاءت مستويات التضخم مرتفعة في عام 2023، حيث قدر متوسط التضخم بنحو 27%، وبدأت في الانحسار منذ الربع الأخير من العام، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى حوالي 22 في المائة في العام الجاري.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107759473

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