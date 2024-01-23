((الصناعات النسيجية)) تتفق مع شركات القطاع على سد فجوة استيرادية بـ7 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت غرفة الصناعات النسيجية مع عدد من شركات القطاع على توطين 14 فرصة استثمارية من مستلزمات الإنتاج المستوردة، لسد فجوة استيرادية بقيمة 7 مليارات دولار سنويًا.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة حددت نصيب القطاع من الـ 152 فرصة استثمارية التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على منظمات الأعمال، وجاء أبرزها الغزول الخام والنسيج، والألياف الصناعية، وخيوط البوليستر، والأقمشة.

موضوعات“التموين” تضع آليات لتداول السكر والطن يرتفع 6 آلاف جنيه الشهر الجاري ارتفاعات جديدة بأسعار الأسمدة مع توسع المنتجين في التصدير 5.1 مليار دولار التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال 11 شهراً من 2023

أضاف لـ ((البورصة))، أنه بعد إجراء دراسة تحليلية لمستلزمات الإنتاج المستوردة فقد تبين أن الـ 14 فرصة استثمارية تسهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 7 مليارات دولار يستنزفها القطاع سنويًا فى شراء المدخلات.

أوضح أن الغرفة بصدد التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع خطة لتنمية القطاع من خلال إجراء دراسة حول الصناعات النسيجية فى مصر وتوجيه المستثمرين لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا.

وأكد قيام الدولة بتوفير جميع التسهيلات لتنفيذ وتصنيع هذه الفرص من خلال سرعة توفير الأراضى اللازمة وتمكين شركات القطاع من الحصول على تمويلات بنكية بفوائد ميسرة.

وأوضح، أن التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وخاصة المتعلقة بصناعات الملابس يعمل على زيادة صادرات القطاع وترشيد فاتورة الاستيراد وخفض سيولة دولارية والمساهمة فى ثبات الأسعار.

وبحسب تصريح سابق لرئيس غرفة الصناعات النسيجية، فإن حجم صادرات القطاع ارتفعت إلى 4 مليارات دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من الغزل والنسيج 1.2 مليون طن سنوياً تنتج مصر 40% والباقى يستورد، وفقًا لغرفة صناعة الملابس الجاهزة.