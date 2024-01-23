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أمريكا تخسر تريليوني دولار من الإنتاجية في 2023 بسبب ضعف التواصل مع العمال

1/23/2024 11:23:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة هل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

كشف تقرير بحثي حديث عن أن غياب المشاركة مع الموظفين في العمل كلف الاقتصاد الأمريكي قرابة تريليوني دولار، حيث يعني ذلك أنهم كانوا عرضة لتوقعات غير واضحة وضعف في التواصل مع شركاتهم ويشعرون بمستويات رضا أقل.

وخلص التقرير الذي نشرته مؤسسة“جالوب” اليوم الثلاثاء إلى أن غياب أنماط المشاركة في أماكن العمل بالولايات المتحدة يتكلف ما يصل إلى 1.9 تريليون دولار من الإنتاجية المفقودة، حيث أشار 33% فقط من الموظفين إلى أنهم يشعرون بالمشاركة.

وقدرت“جالوب” القيمة الدولارية للإنتاجية المفقودة الناتجة عن عدم شعور الموظفين بالمشاركة، باستخدام نموذج إحصائي لكيفية تأثير ذلك على الإنتاجية ومقدار القيمة الاقتصادية التي سيولدها الموظفون المنخرطون بشكل أفضل داخل شركاتهم.

وأفاد الموظفون بأنهم شعروا“بمزيد من الضياع” في العمل العام الماضي، حيث كانوا“منفصلين” عن أصحاب العمل، وقال إنهم أقل قدرة على التواصل وفهم مهمة شركاتهم، كما شعروا بقدر أقل من الرضا عن كيفية عمل مؤسساتهم.

كما أن المديرين في شركاتهم كانوا يشعرون بالإرهاق والضغط الشديد أيضًا، وفقًا لـ”جيم هارتر”، كبير الباحثين في أماكن العمل والرفاهية لدى مؤسسة“جالوب” والذي كتب التقرير.

وقال“هارتر”:“في الوقت الحالي، تراجعت مشاركة المديرين في وظائفهم، وأبلغوا عن مستويات متزايدة من الإرهاق، ومن المرجح أن يبحثوا عن وظائف مختلفة، ومع تغير بيئات العمل منذ الوباء، أصبحت وظائفهم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى”.

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