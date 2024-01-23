ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب بيانات اقتصادية

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قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق توقعات بدء البنوك المركزية دورة التيسير النقدي، وسط ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الأمريكي ومؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.2% أو 3.6 دولار عند 2025.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2039.3 دولار خلال الجلسة.
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 103.69 نقطة، بعدما تراجع إلى 102.98 نقطة.
ويرى“بيل جروس” الشريك المؤسس لـ“باسيفك إنفسمنت مانجمنت” أن على الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية، والبدء في خفض الفائدة لتجنب الركود، مشيرًا لرغبته في تراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يتراوح بين 1% إلى 1.5%.
ويتوقع“جوشوا شيفرين” الرئيس العالمي لقسم استراتيجيات التداول لدى“جولدمان ساكس”، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة أربع مرات هذا العام بداية من مارس القادم، على أن يصل معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% خلال العام الجاري.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107759470
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