ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق توقعات بدء البنوك المركزية دورة التيسير النقدي، وسط ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الأمريكي ومؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.2% أو 3.6 دولار عند 2025.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2039.3 دولار خلال الجلسة.

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 103.69 نقطة، بعدما تراجع إلى 102.98 نقطة.

ويرى“بيل جروس” الشريك المؤسس لـ“باسيفك إنفسمنت مانجمنت” أن على الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية، والبدء في خفض الفائدة لتجنب الركود، مشيرًا لرغبته في تراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يتراوح بين 1% إلى 1.5%.

ويتوقع“جوشوا شيفرين” الرئيس العالمي لقسم استراتيجيات التداول لدى“جولدمان ساكس”، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة أربع مرات هذا العام بداية من مارس القادم، على أن يصل معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% خلال العام الجاري.

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