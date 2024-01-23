اقتراض الحكومة البريطانية يسجل أدنى مستوى خلال ديسمبر منذ عام 2019

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

تباطأت وتيرة اقتراض حكومة المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، لتسجل أدنى مستوى في ديسمبر منذ عام 2019، حيث ساعد تراجع مدفوعات فوائد الديون وإنهاء دعم الطاقة الشامل على خفض عجز الموازنة.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع اقتراض القطاع العام -باستثناء بنوك الحكومة- بمقدار 7.8 مليار إسترليني (9.87 مليار دولار) في ديسمبر، أي حوالي نصف الاقتراض الذي تم إجراؤه في نفس الشهر من عام 2022، وأقل من التوقعات بتسجيل 14 مليار إسترليني.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الدين الحكومي حوالي 97.7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة، وهو أعلى بحوالي 1.9 نقطة عن العام السابق، وعند المستويات التي شوهدت آخر مرة في أوائل الستينيات، بحسب“ياهو فاينانس”.

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية الموازنة الجديدة في السادس من مارس، وكان“جيريمي هانت” قد أشار في وقت سابق، إلى أن أولويته تتمثل في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام، وتخفيف الضغط على الأسر وتوليد الإيرادات اللازمة للاستثمار في الخدمات العامة.

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