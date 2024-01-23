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إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

1/23/2024 11:23:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة هل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ النفط يتحول للانخفاض عند تسوية التعاملات ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم

ألغى مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة العديد من الشحنات خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، والذي أدى إلى تعطيل العمليات في المحطات وتسبب في ارتفاع أسعار الغاز الفورية محليًا.

وبحسب ما نقلته“إس آند بي جلوبال” عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع الأسعار محليًا خلق حافزًا لدى المصدرين من أجل بيع الغاز مرة أخرى في الولايات المتحدة بدلاً من تصديره كغاز طبيعي مسال.

وقالت ثلاثة مصادر إن واحدة على الأقل من الشحنات الملغاة كانت من محطة كاميرون للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، وكانت هناك أخرى من محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس، وإجمالًا أُلغيت نحو خمس شحنات على الأقل من الولايات المتحدة.

تتطلب العقود طويلة الأجل عادةً من المشترين الذين يرغبون في إلغاء الشحنة إخطار مشغلي المحطات مسبقًا، لكن بائعي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قد يتمتعون بمزيد من المرونة، وفقًا لمصادر في السوق.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107759468

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