إلغاء تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي في أمريكا بعد ارتفاع الأسعار محليًا

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ألغى مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة العديد من الشحنات خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، والذي أدى إلى تعطيل العمليات في المحطات وتسبب في ارتفاع أسعار الغاز الفورية محليًا.
وبحسب ما نقلته“إس آند بي جلوبال” عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع الأسعار محليًا خلق حافزًا لدى المصدرين من أجل بيع الغاز مرة أخرى في الولايات المتحدة بدلاً من تصديره كغاز طبيعي مسال.
وقالت ثلاثة مصادر إن واحدة على الأقل من الشحنات الملغاة كانت من محطة كاميرون للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، وكانت هناك أخرى من محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس، وإجمالًا أُلغيت نحو خمس شحنات على الأقل من الولايات المتحدة.
تتطلب العقود طويلة الأجل عادةً من المشترين الذين يرغبون في إلغاء الشحنة إخطار مشغلي المحطات مسبقًا، لكن بائعي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قد يتمتعون بمزيد من المرونة، وفقًا لمصادر في السوق.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107759468
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