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((الأعلى للاستثمار)) يعد حوافز جديدة لتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات

1/23/2024 11:23:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يجهز المجلس الأعلى للاستثمار مجموعة من الحوافز الجديدة لتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات، بالإضافة إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية، ومن المرتقب مناقشتها مع الأعضاء خلال الاجتماع المرتقب الشهر المقبل.

قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، أحد ممثلى منظمات الأعمال بالمجلس الأعلى للاستثمار، إن الدولة لا تستفيد بالحصيلة الدولارية للشركات المصدرة، لاستخدامها مرة أخرى فى استيراد مستلزمات الإنتاج، وقد تحتاج إلى زيادة عليها من البنوك.

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أضاف لـ((البورصة))، أن إقرار حافز للشركات المصدرة سواء بزيادة دعم المساندة التصديرية لتتمكن من دخول أسواق جديدة وتحقيق فائض بالسيولة الدولارية، أو منحها إعفاءات ضريبية تستطيع من خلالها تصنيع جزء من مدخلاتها محلياً.

أضاف لـ((البورصة))، أن تلك الإجراءات ترفع عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل البنوك، بالإضافة إلى توجيه حصيلة الشركات لقطاعات لا تمتلك سيولة دولارية لشراء احتياجاتها.

وأشار إلى أن سرعة تفعيل قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين سيدفع الشركات لتدبير العملة الأجنبية من بلادها وإرسال البضائع إلى مصر.

أوضح أن رفع القيود عن تأسيس الشركات القائم نشاطها على الغاز الطبيعى بنظام المناطق الحرة، جاذب للاستثمارات العاملة فى قطاع الأسمدة والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون تملك الأراضى الأجنبية للمستثمرين.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار 22 قراراً لتحفيز مناخ الأعمال، وكان أبرزها الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017 للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتلتزم أجهزة الدولة بتنفيذها.

وبلغت صادرات مصر غير البترولية 35.5 مليار دولار العام الماضى بحسب تصريحات تليفزيونية لوزير الصناعة أحمد سمير وهو نفسه المحقق فى 2022.

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