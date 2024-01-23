مع قرب انتهاء يناير.. هل ترفع لجنة تسعير المواد البترولية الأسعار؟

من المنتظر أن تعلن لجنة تسعير المواد البترولية قرارها بشأن تسعير المواد البترولية وسط موجة من زيادة الأسعار المحددة إدارياً، مع إعلان الحكومة أن 2023 كان آخر أعوام إرجاء رفع الدعم عن السلع.

وقال مسئول حكومى لـ((البورصة))، إن الوضع الاقتصادى معقد، وإن الضغط على الحكومة شديد من جهتين، سواء من الناحية الاجتماعية مع زيادة نسبة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وتدنى مستوى المعيشة، ومن ناحية أخرى صندوق النقد وشروطه.

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وقالت متحدثة صندوق النقد الدولى، جولى كوزاك، إن الأسابيع المقبلة ستشهد مناقشات مع مصر لتفعيل سياسات التشديد المالى والنقدى.

أضاف المسئول، أن مصر الآن تفاوض الصندوق لتهدئة الشروط، وزيادة قيمة القرض.

وذكر أن لضربات الحوثيين فى البحر الأحمر تأثيراً على الأسعار لكنه لن يطول، خاصة أن العالم كله سيتخذ إجراءات وبالأخص دول وسط أوروبا لأنها المتضرر الأكبر.

وتوقع أن يكون السولار من بين المنتجات التى قد يزيد سعرها.

وخلال العام المالى 2022-2023 كان يمثل السولار نحو 69% من فاتورة دعم المواد البترولية التى تجاوزت 116 مليار جنيه، بنحو 80 مليار جنيه، وارتفعت مؤخراً إلى 90 مليار جنيه بواقع 5 جنيهات للتر، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخراً.

ومن بين آليات تحديد أسعار المواد البترولية يأتى حجم الاستيراد، ويجعل ذلك تأثيرات سعر الدولار الأكبر بحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى آخر.

وخلال أول شهر من العام الماضى، توسعت مصر فى تصدير البترول الخام وخفضت وارداتها منه مع التوسع فى استيراد المشتقات، لتصل إلى 561.5 ألف برميل يومياً، مقابل 533 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022.

وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى))، تراجعت كميات النفط المصفى من يناير إلى نوفمبر العام الماضى لمتوسط 533.9 ألف برميل يومياً، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، مقابل 626 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وتراجع إنتاج مصر من النفط الخام هامشياً عند متوسط 564.7 ألف برميل يومياً، مقابل 567.5 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وخفضت مصر وارداتها من البترول الخام لتسجل فى المتوسط 60.4 ألف برميل يومياً، مقابل 124.8 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022، وخلال نوفمبر مُنفرداً استوردت البلاد أقل من ألف برميل يومياً.

لكن فى الوقت نفسه رفعت مصر صادراتها من البترول الخام خلال أول 11 شهراً من العام، لتسجل فى المتوسط 95.2 ألف برميل يومياً مقابل 72.2 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022.

وإجمالاً تراجع استهلاك المنتجات البترولية 2% خلال 2023 ليصل إلى 34.5 مليون طن، فيما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعى 1% إلى 46.4 مليون.

ووصل استهلاك الثروة البترولية إلى 80.8 مليون طن، بفجوة نحو 6.8 مليون طن.

وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إنه مع وجود توترات فى البحر الأحمر من المتوقع أن يرتفع ترتفع أسعار المواد البترولية عالمياً وبالفعل العقود الآجلة المستقبلية ارتفعت، وهو ما سيكون له دور فى ارتفع أسعار المنتجات البترولية.