((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ((موديز أنالتيكس))، أن نحو 726 شركة ((صورية)) فى مصر، تُعد مشبوهة لممارستها واحدة أو أكثر من الممارسات السبع التى حددتها الوكالة لكون الشركات مشبوهة.

وتتمثل المؤشرات السبعة فى مخاطر اختلاف جنسية المؤسسين أو المديرين عن البلد المؤسس به الشركة، وأن أحدهم من بلدان عالية المخاطر، والمؤشرات الأخرى تتمثل فى عدم النشاط لأكثر من 5 سنوات، واشتراك عدد كبير من الشركات فى بيانات التسجيل مثل العنوان.

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كما تضم المؤشرات خروج عمل المؤسسين عن المألوف، وعدم التناسق فى هياكل مجالس الإدارات، والانحرافات المالية، واشتراك أعضاء مجالس الإدارات فى عدد كبير من الشركات.

وكان مؤشر اختلاف الجنسيات الأكثر إثارة للشبهات فى مصر، إذ ضم 439 شركة، وعدم تناسق مجالس الإدارات نحو 245 شركة، فيما كان هناك شذوذ فى أعمار المؤسسين والمديرين (أكبر أو أصغر من المعقول) فى 22 شركة، وكان 18 شركة هياكل مجالس إداراتها وحصص الملكية فيها غير واضحة، فيما حققت شركتان نتائج أعمال لا تتناسب وحجمها.

وعلى الصعيد العالمى، كان من اللافت للنظر، أن 22 ألف شركة سجلت منطقة أهرامات الجيزة كعنوان لها، لتصبح هى ثانى أكثر الأماكن العامة وروداً فى سجلات الشركات الوهمية، بعد ((ستريب مول)) فى جنوب أفريقيا.

وقالت إنه رغم أنه قد تكون لها أغراض مشروعة، فإنها غالباً ما تستخدم كأدوات للجرائم المالية، ما يمثل تحدياً كبيراً للجهات الإشرافية؛ نظراً للغموض الذى يرتبط بها غالباً.

وحتى نوفمبر 2023، صنف مؤشر ((موديز للشركات الصورية))، 21 مليون شركة على أنها تمثل خطراً من إجمالى 472 مليون شركة يتتبعها المؤشر.

وذكر أنه من بين ((أعضاء مجلس الإدارة غير النمطيين))، وجدوا آلاف الأمثلة لأشخاص تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و30 ألفاً فوق سن 100 عام.

ومن المفارقات أنه من المحتمل أن أحد الأعضاء المدرجين يبلغ من العمر 942 عاماً أى أنه قد وُلد فى القرن الحادى عشر، وذكر أنه من بين 472 مليون شركة تم تحليل بياناتها حتى نوفمبر 2023، هناك نحو 19 مليون شركة لديها مؤشر واحد من المؤشرات السبعة، وأكثر من 900 ألف شركة لديها سلوكان أو ثلاثة مثيرين للشكوك.

وكان عدد الشركات المشكوك فى أمر محل تسجيلها لتكرره يقع فى المملكة المتحدة، وهى أعلى بكثير من الدول الأخرى بنحو 5 ملايين شركة.

وذكرت أنه فى إحدى الحالات المتطرفة، كشف التحليل عن فرد لديه 5751 منصباً فى 2883 شركة مختلفة، وشركة واحدة كان لديها 292 مديراً، أى ما يقرب من 150 مرة أكبر من المتوسط الإجمالى البالغ 1.5 مدير.

وكان قطاع خدمات الأعمال الأكثر إثارة للشكوك بنحو 3.6 مليون سلوك مسىء، يليه قطاع تجارة الجملة بنحو 1.5 مليون سلوك مرصود، ويأتى قطاع التجزئة فى المركز الثالث بـ1.4 مليون سلوك مرصود.

ومن بين الحالات المثيرة أيضاً أعلنت إحدى شركات تصنيع المنسوجات والملابس فى الصين عن إيرادات تزيد على 2 مليار دولار فى عام 2019، رغم أن لديها موظفاً واحداً فقط.