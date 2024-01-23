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((أوشن فيو)) تدرس عرضاً ((خليجياً)) لشراء فندق ((جولدن ساند)) بـ25 مليون دولار

1/23/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس شركة أوشن فيو للتنمية العقارية والسياحية عرضاً مقدماً من إحدى شركات الاستثمار الخليجية للاستحواذ على فندق جولدن ساند بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى باستثمارات 25 مليون دولار.

وقال مسئول بالشركة، إنَّ ((أوشن فيو)) فى مرحلة دراسة العرض المالى المقدم من الشركة، مع توقع البت فى الصفقة خلال النصف الأول من 2024، مفضلاً عدم الإعلان عن اسم الشركة الخليجية لحين البت فى العرض.

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تبلغ الطاقة الاستيعابية للفندق نحو 250 غرفة إلى جانب 14 محلاً تجارياً و8 ((بنتهاوس)) تبلغ مساحة الأرض المملوكة للشركة، والتى يتواجد عليها الفندق نحو 24 ألف متر مربع مطلة على البحر المتوسط مباشرة بالقرب من أبراج مدينة العلمين، فيما تبلغ الحصة البنائية للمشروع نحو 25% من المساحة الإجمالية للأرض بواقع 4 آلاف متر مربع للفندق وألفى متر أرض فضاء، عملت الشركة على الحصول رخصة لبناء وحدات عقارية عليها، بحسب المسئول.

وأضاف: ((يتضمن المخطط الاستثمارى للمشروع تحويل نحو 100 غرفة إلى وحدات عقارية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استغلال الأرض الفضاء لإقامة وحدات عقارية، بما يرفع من القيمة الاستثمارية المتوقعة للمشروع)).

وتعمل الحكومة على زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة الساحل الشمالى، خلال السنوات المقبلة عبر إطلاق مجموعة من الحوافز لجذب الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية خاصة الخليجية.

لدى مصر خطة لزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بكل المناطق مقارنة بالحالية والتى تبلغ 220 ألف غرفة.

وقال مستثمر بمنطقة الساحل الشمالى، إن الإشغالات الفندقية بالمنطقة خلال شهور الصيف الماضى سجلت ارتفاعاً لافتاً، وصل إلى 100% مع نمو كبير للتدفقات الخليجية بالمنطقة ((وهى شرائح مرتفعة الانفاق تسعى لاقتناء وتملك وحدات إسكان سياحى بما يحفز من الاستثمارات فى المنطقة)).

وأضاف أن الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضى عقدت اجتماعاً مع المستثمرين بالمنطقة وكبرى الشركات المصرية لوضع استراتيجية لتحويل التدفق السياحى إلى فترة تمتد إلى نحو 6 أشهر فى مرحلة أولى و9 أشهر فى المرحلة الثانية واجتذاب شرائح سياحية عالية الإنفاق.

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