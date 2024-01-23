((أوشن فيو)) تدرس عرضاً ((خليجياً)) لشراء فندق ((جولدن ساند)) بـ25 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس شركة أوشن فيو للتنمية العقارية والسياحية عرضاً مقدماً من إحدى شركات الاستثمار الخليجية للاستحواذ على فندق جولدن ساند بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى باستثمارات 25 مليون دولار.
وقال مسئول بالشركة، إنَّ ((أوشن فيو)) فى مرحلة دراسة العرض المالى المقدم من الشركة، مع توقع البت فى الصفقة خلال النصف الأول من 2024، مفضلاً عدم الإعلان عن اسم الشركة الخليجية لحين البت فى العرض.
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تبلغ الطاقة الاستيعابية للفندق نحو 250 غرفة إلى جانب 14 محلاً تجارياً و8 ((بنتهاوس)) تبلغ مساحة الأرض المملوكة للشركة، والتى يتواجد عليها الفندق نحو 24 ألف متر مربع مطلة على البحر المتوسط مباشرة بالقرب من أبراج مدينة العلمين، فيما تبلغ الحصة البنائية للمشروع نحو 25% من المساحة الإجمالية للأرض بواقع 4 آلاف متر مربع للفندق وألفى متر أرض فضاء، عملت الشركة على الحصول رخصة لبناء وحدات عقارية عليها، بحسب المسئول.
وأضاف: ((يتضمن المخطط الاستثمارى للمشروع تحويل نحو 100 غرفة إلى وحدات عقارية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استغلال الأرض الفضاء لإقامة وحدات عقارية، بما يرفع من القيمة الاستثمارية المتوقعة للمشروع)).
وتعمل الحكومة على زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة الساحل الشمالى، خلال السنوات المقبلة عبر إطلاق مجموعة من الحوافز لجذب الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية خاصة الخليجية.
لدى مصر خطة لزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بكل المناطق مقارنة بالحالية والتى تبلغ 220 ألف غرفة.
وقال مستثمر بمنطقة الساحل الشمالى، إن الإشغالات الفندقية بالمنطقة خلال شهور الصيف الماضى سجلت ارتفاعاً لافتاً، وصل إلى 100% مع نمو كبير للتدفقات الخليجية بالمنطقة ((وهى شرائح مرتفعة الانفاق تسعى لاقتناء وتملك وحدات إسكان سياحى بما يحفز من الاستثمارات فى المنطقة)).
وأضاف أن الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضى عقدت اجتماعاً مع المستثمرين بالمنطقة وكبرى الشركات المصرية لوضع استراتيجية لتحويل التدفق السياحى إلى فترة تمتد إلى نحو 6 أشهر فى مرحلة أولى و9 أشهر فى المرحلة الثانية واجتذاب شرائح سياحية عالية الإنفاق.
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