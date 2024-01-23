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((جيوس للمقاولات)) تستهدف تقديم ملف القيد ببورصة النيل خلال الربع الأول

1/23/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت شركة جيوس للمقاولات والتجارة، معظم إجراءات القيد بالبورصة المصرية، كما رفعت رأس المال من 14 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى، كما تصل قيمة حقوق الملكية والأرباح المرحلة نحو 175 مليون جنيه.

قال الدكتور ناجى رياض، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات لـ((البورصة))، إن الشركة تستهدف التقدم بملف قيد الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى.

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أضاف أن الشركة أصبحت متوافقة مع أغلب قواعد القيد بالسوق المصرى، وتستهدف تنفيذ الطرح فى أقرب وقت ممكن.

وتعتزم الشركة طرح نحو 25% من أسهمها فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ((بورصة النيل)).

وعلمت ((البورصة)) أن شركة إيليت للاستشارات المالية، تعمل راعياً لعملية القيد، كما تعمل شركة فاكت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً لعملية الطرح.

وتمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة بين الشركات والهيئات الحكومية، والشركات الخاصة.

وتعد شركة ((جيوس للمقاولات)) من الشركات العائلية التى تستهدف إدارة البورصة المصرية، جذبها لطرح أسهمها بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الشركة مناقشات مع إدارة البورصة بدأت فى شهر أغسطس الماضى، حول الإجراءات الخاصة بطرح أسهم الشركة والتكيف مع قواعد القيد بالبورصة.

وصعد مؤشر تميز الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 2.4% إلى مستوى 6668 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضى.

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