((جيوس للمقاولات)) تستهدف تقديم ملف القيد ببورصة النيل خلال الربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت شركة جيوس للمقاولات والتجارة، معظم إجراءات القيد بالبورصة المصرية، كما رفعت رأس المال من 14 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى، كما تصل قيمة حقوق الملكية والأرباح المرحلة نحو 175 مليون جنيه.
قال الدكتور ناجى رياض، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات لـ((البورصة))، إن الشركة تستهدف التقدم بملف قيد الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى.
موضوعات متعلقة
هل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟ ((أوشن فيو)) تدرس عرضاً ((خليجياً)) لشراء فندق ((جولدن ساند)) بـ25 مليون دولار ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم
أضاف أن الشركة أصبحت متوافقة مع أغلب قواعد القيد بالسوق المصرى، وتستهدف تنفيذ الطرح فى أقرب وقت ممكن.
وتعتزم الشركة طرح نحو 25% من أسهمها فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ((بورصة النيل)).
وعلمت ((البورصة)) أن شركة إيليت للاستشارات المالية، تعمل راعياً لعملية القيد، كما تعمل شركة فاكت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً لعملية الطرح.
وتمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة بين الشركات والهيئات الحكومية، والشركات الخاصة.
وتعد شركة ((جيوس للمقاولات)) من الشركات العائلية التى تستهدف إدارة البورصة المصرية، جذبها لطرح أسهمها بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وعقدت الشركة مناقشات مع إدارة البورصة بدأت فى شهر أغسطس الماضى، حول الإجراءات الخاصة بطرح أسهم الشركة والتكيف مع قواعد القيد بالبورصة.
وصعد مؤشر تميز الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 2.4% إلى مستوى 6668 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضى.
MENAFN24012024000202011048ID1107759463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.