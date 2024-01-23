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النفط يتحول للانخفاض عند تسوية التعاملات

1/23/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء المتقلبة، في ظل تقييم الأسواق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعطل الإمدادات في ثالث أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط إثر برودة الطقس.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.65% بما يعادل 51 سنتًا عند 79.55 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 80.43 دولار.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 39 سنتًا إلى 74.37 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.25 دولار خلال الجلسة.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية ثماني هجمات على أهداف في اليمن الليلة الماضية، استهدفت خلالها مواقع التخزين التي يستخدمها الحوثيون والطائرات بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ، بهدف تحقيق الاستقرار في البحر الأحمر.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.2 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107759462

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