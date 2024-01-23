النفط يتحول للانخفاض عند تسوية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء المتقلبة، في ظل تقييم الأسواق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعطل الإمدادات في ثالث أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط إثر برودة الطقس.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.65% بما يعادل 51 سنتًا عند 79.55 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 80.43 دولار.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 39 سنتًا إلى 74.37 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.25 دولار خلال الجلسة.
ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية ثماني هجمات على أهداف في اليمن الليلة الماضية، استهدفت خلالها مواقع التخزين التي يستخدمها الحوثيون والطائرات بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ، بهدف تحقيق الاستقرار في البحر الأحمر.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.2 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107759462
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