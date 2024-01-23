هل تجاوز الاقتصاد العالمي مرحلة الخطر؟

مع بداية عام 2024، يبدو أن آفاق الاقتصاد العالمي تتجه نحو التحسن، فبحسب البنك الدولى تخرج الاقتصادات الكبرى الآن سالمة فى الأغلب الأعم من أسرع ارتفاع فى أسعار الفائدة فى الأعوام الأربعين الأخيرة، ومن دون الندوب المعتادة الناجمة عن انهيارات مالية أو معدلات بطالة مرتفعة.

أضاف فى مدونة كتبها رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية، اندرميت جيل، وكبير الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق، أيهان كوسى، أنه نادرًا ما تنجح البلدان فى ترويض معدلات التضخم الحادة دون التسبب فى إشعال شرارة الركود.

موضوعات((جيوس للمقاولات)) تستهدف تقديم ملف القيد ببورصة النيل خلال الربع الأول ((أوشن فيو)) تدرس عرضاً ((خليجياً)) لشراء فندق ((جولدن ساند)) بـ25 مليون دولار ((أهرامات الجيزة)) ثاني أكثر العناوين الوهمية للشركات في العالم

أوضح أنه مع ذلك فإن ((الهبوط الناعم)) أصبح الآن أكثر ترجيحا، وليس من المستغرب أن تعيش الأسواق المالية مزاجا احتفاليا.

لكن البنك ذكر أن معظم الاقتصادات سواء المتقدمة أو النامية على حد السواء ستنمو بشكل أبطأ كثيرًا فى عامى 2024 و2025 مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وتشير أحدث الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن البنك إلى تباطؤ النمو العالمى للعام الثالث على التوالى إلى 2.4%، قبل أن يرتفع إلى 2.7% فى عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد فى الاستثمار فى عامى 2023 و2024 نحو 3.7% فى المتوسط، أى بالكاد نصف متوسط العقدين السابقين.

ويرى الكتاب أن عام 2024 نقطة منتصف الطريق الذى كان من المنتظر له أن يكون عقدًا تحوليًا للتنمية، حيث كان من المفترض القضاء على الفقر المدقع، واستئصال أمراض مُعدية رئيسية، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى إلى النصف تقريبا، لكنه بات عقدًا للفرص الضائعة.

لكن ما يلوح فى الأفق بدلا من ذلك هو مَعلَم بائس، إذ أنه من المتوقع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى فى ربع البلدان خلال 2024، مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا.

ويهدد النمو الاقتصادى الواهن بتقويض عدد كبير من الضرورات العالمية ويزيد من صعوبة تمكن الاقتصادات النامية من توليد الاستثمار اللازم للتصدى لتغير المناخ، وتحسين الصحة والتعليم، وتحقيق أولويات رئيسية أخرى.

كما يهدد بترك أكثر الاقتصادات فقرًا عالقة مع أعباء ديون كفيلة بإصابتها بالشلل، ومن شأنه أن يطيل من بؤس ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص فى البلدان النامية الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى، وبحسب المدونة يرقى هذا إلى كونه فشلا تاريخيًا، لكن هناك مجال لتغيير ذلك.

فبحسب تحليلات البنك فإن أداء معظم الاقتصادات النامية فى النصف الثانى من عشرينيات القرن الحادى والعشرين قد يصبح على أقل تقدير ليس أسوأ مما كان عليه فى العقد السابق لجائحة كوفيد-19، إذا فعلت شيئين.

وقال إن الشىء الأول هو أن تركز سياساتها على توليد طفرة استثمارية مفيدة على نطاق واسع، تدفع نمو الإنتاجية، وترفع الدخول، وتحد من الفقر، وتزيد من الإيرادات.

وذكر أن الأمر الثانى هو أن البلدان عليها أن تتجنب ذلك النوع من السياسات المالية التى كثيرا ما تعرقل التقدم الاقتصادى وتساهم فى زعزعة الاستقرار.

وتشير الأدلة المستمدة من الاقتصادات المتقدمة والنامية منذ الحرب العالمية الثانية إلى أن المزيج الصحيح من السياسات من الممكن أن يزيد الاستثمار حتى عندما لا يكون الاقتصاد العالمى قويا.

وقالت التدوينة إن البلدان تمكنت فى مختلف أنحاء العالم من توليد ما يقرب من 200 طفرة استثمارية منتجة لمكاسب غير متوقعة، والتى يمكن تعريفها بأنها فترات تسارع فيها نمو نصيب الفرد فى الاستثمار إلى 4% أو أكثر وظل هناك لأكثر من ست سنوات.

وقفزت كل من الاستثمارات العامة والخاصة خلال هذه الفترات، وكانت الخلطة السرية تتألف من حزمة سياسية شاملة عملت على توحيد الموارد المالية الحكومية، وتوسيع التدفقات التجارية والمالية، وتعزيز المؤسسات الضريبية والمالية، وتحسين مناخ الاستثمار لصالح المشاريع الخاصة.

وأشار إلى أن هناك أيضاً خيار إضافى متاح لثلثى الاقتصادات النامية التى تعتمد على صادرات السلع الأساسية. إذ يمكنها أن تحسن من أدائها ببساطة من خلال تطبيق مبدأ“أبقراط” على السياسة المالية: ((أولا، لا تُـحدِث مزيدا من الضرر)). الواقع أن هذه الاقتصادات عُرضة بالفعل لدورات الازدهار والكساد المنهكة (لأن أسعار السلع الأساسية من الممكن أن ترتفع أو تنخفض فجأة)، وعادة ما تؤدى سياساتها المالية إلى زيادة الأمور سوءا على سوء.

وعندما تُفضى الزيادات فى أسعار السلع الأساسية إلى تعزيز النمو بمقدار 1%، على سبيل المثال، تعمل الحكومات على زيادة الإنفاق على نحو يؤدى إلى تعزيز النمو بمقدار 0.2%.

وفى عموم الأمر، فى أوقات الرخاء، تميل السياسة المالية إلى زيادة نشاط الاقتصاد. وفى أوقات الشِدّة، يؤدى هذا إلى تعميق الركود.

وتزداد قوة ((مسايرة التقلبات الدورية)) على هذا النحو بنسبة 30% فى الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية مقارنة باقتصادات نامية أخرى، كما تميل السياسات المالية إلى أن تكون أكثر تقلبا بنسبة 40% فى هذه الاقتصادات مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى.

وتكون النتيجة إعاقة مزمنة لآفاق نموها، ومن الممكن الحد من هذا التراجع من خلال إنشاء أطر مالية لتنظيم الإنفاق الحكومى، وتبنى أنظمة أسعار صرف مرنة، وتجنب القيود المفروضة على تحركات رأس المال الدولية.

إذا طُــبِّقَت هذه التدابير السياسية كحزمة واحدة، فسوف تحقق الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية زيادة فى نمو نصيب الفرد فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1% واحدة كل أربع إلى خمس سنوات.

حتى الآن، كانت عشرينيات القرن الحالى فترة من الوعود المنقوضة التى لم تتحقق، فالحكومات فشلت فى تحقيق الأهداف ((غير المسبوقة)) التى وعدت بتحقيقها بحلول عام 2030.