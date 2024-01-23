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5 خطوات تجنب البشر المنافسة غير المتكافئة مع الذكاء الاصطناعي!

1/23/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها المخترع الكويتي عبدالرحمن الحريبي، حول التطورات المتتالية والسريعة في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث أصبح البشر يخوضون منافسة غير عادلة وغير متكافئة أمام التطور الهائل والكبير للآلات والتكنولوجيا، ما سيؤثر بقوة في المستقبل على مصادر دخلهم.
ويقول الحريبي: «إذا أردنا حل هذه المعضلة بشكل جذري، فيجب ألا يتم الاعتماد على نظام الدخل الأساسي الشامل بشكل كلي ولا على تطوير المهارات فقط، لأن الذكاء الاصطناعي الذي صرفت عليه المليارات لن يقف مكتوف الأيدي يتفرج على البشر وهم يطورون مهاراتهم إلى أن يتفوقوا عليه، وبالتالي يصبح غير مجد».
ويشدد على ضرورة اعتماد منهج اقتصادي عالمي جديد يوفر للأفراد مصادر رزق مجدية وآمنة ومستدامة ومستقلة تماما؛ لكي نبعدهم عن المنافسة الشرسة وغير المتكافئة التي تواجههم من الآلات وبرامج الذكاء الاصطناعي والشركات الكبيرة لكي يستطيعوا كسب المال ويتمكنوا من شراء السلع والخدمات بشكل دائم ويكون، ذلك عبر 5 خطوات، هي:
1- إنشاء مراكز أبحاث وتطوير تضم خبراء في العديد من المجالات التكنولوجية.
2- تقوم هذه المراكز بشراء اختراعات جديدة ومفيدة وقابلة للتسويق بشكل سريع.
3- تقوم المراكز بتصميم خطوط إنتاج أو أجهزة أو أدوات صغيرة الحجم تكون مخصصة لتحويل هذه الاختراعات لسلع أو خدمات دون الحاجة لمهارات بشرية.
4- تتم صناعة هذه الأجهزة بعد ذلك خارج المصدر لنقلل المصاريف الإنشائية والتشغيلية لهذا المشروع ولنسهم في تشغيل غالبية المصانع العالمية.
5- يتم بعد ذلك بيع هذه الأجهزة أو هذه الأدوات بعد صناعتها للأفراد في جميع أنحاء العالم بهدف إسناد مهمة صناعة وبيع المنتجات والخدمات الجديدة لهم فقط.
وحول التأثير المتوقع لمطالبة بعض مؤسسي الشركات التكنولوجية بتطبيق فكرة الدخل الأساسي الشامل كحل سريع وجذري لمعضلة البطالة العالمية وأثرها السلبي على القدرة الشرائية، وذلك بعدما أدركوا حجم التحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي، يقول الحريبي إنه في حال أصبح المليارات من البشر عاطلين عن العمل بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي وأصبح الدخل الأساسي الشامل مصدر رزقهم الوحيد وكانت المعاشات التي تصرف من خلاله بسيطة ولا تلبي إلا الاحتياجات الأساسية فقط واختفى على أثر ذلك الجزء الأكبر من الطبقة المتوسطة التي تشكل أهمية كبيرة لغالبية الشركات في العالم، هل تخيلتم حجم التأثير السلبي الذي سينعكس على بعض القطاعات التي تقدم سلعا وخدمات سياحية وترفيهية وكمالية؟
ويضيف الحريبي انه في حال توقف المليارات من البشر عن الإنتاج بسبب هذا الوضع وأصبحوا مستهلكين فقط فمن المؤكد أن الغالبية منهم لن يحتاجوا لعمل إعلانات ممولة في منصات التواصل الاجتماعي، فهل شركات التكنولوجيا ستكون مستعدة للتضحية بالأموال التي تأتي من إعلانات هذه الشريحة الكبيرة؟
ويتساءل عن الآلية المناسبة التي يجب أن يتم من خلالها توفير المعاشات للمستفيدين الجدد لمن بلغوا السن المطلوبة التي تجعلهم مستحقين لمعاش الدخل الأساسي الشامل، فهل ستكون من خلال رفع قيمة الضريبة سنويا ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار قيمة السلع والخدمات على المستهلك العالمي، وبالتالي تنخفض مبيعات الشركات أم من خلال إعادة هيكلة الميزانية المخصصة لهذا النظام سنويا وخفض معاشات المستفيدين السابقين منه لتتم تغطية معاشات المستفيدين الجدد؟
ويضيف الحريبي: «يجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا ما بين نجاح فكرة الدخل الأساسي الشامل بالاختبار الذي تم في مناطق محدودة على أشخاص لديهم وظائف وأعمال، وبين المستقبل الذي ستنتشر فيه البطالة وسيعتمد فيه غالبية البشر على معاش الدخل الأساسي الشامل فقط».
وشدد على أنه عند تطبيق الفكرة بشكل مستمر دون تدعيمها بحلول جذرية حقيقية للمعضلة ربما يأثر سلبا على حركة الاقتصاد العالمي ونموه، وكذلك تقضي على جزء كبير من الابتكارات والمشاريع الجديدة، وذلك نتيجة اختفاء الجزء الأكبر من الطبقة المتوسطة التي تعتمد عليها غالبية المشاريع.
فعلى سبيل المثال، حين يتم عرض الابتكارات الجديدة على بعض الشركات يتم عمل دراسة جدوى لها، ومن ضمن الأساسيات المهمة في الدراسة هي الشريحة المستهدفة لهذه المنتجات، فإن كان المليارات من البشر يعتمدون فقط على معاش الدخل الأساسي الشامل، وكان هذا المعاش بسيطا، فغالبية الشركات لن تخاطر بالاستثمار بها بسبب انخفاض نسبة الشريحة المستهدفة.
وقال الحريبي: «يجب ألا ننسى أن تحويل الابتكارات لمنتجات عملية مكلفة جدا وتحتاج لخطوات كثيرة بدءا من تصميم المنتج وتسجيل الفكرة كبراءة اختراع أو حقوق ملكية ثم عمل نموذج صناعي ثم التعاون مع مراكز أبحاث وتطوير لعمل آلية جديدة يتم من خلالها بناء خط إنتاج حديث يؤدي هذا الغرض، ثم يتم إنشاء مصنع وخطوات كثيرة ليصل المنتج لأرفف الأسواق».
وأضاف: «وفي ضوء ذلك، فإن الابتكارات التي ستظهر مستقبلا لن يتحقق منها إلا القليل، وبالتالي سيقتصر عمل غالبية الشركات على تقديم سلع وخدمات ذات جودة محدودة لتكون قيمتها المادية مناسبة للقدرة الشرائية لهؤلاء الفئات مما قد يتسبب ذلك في تقييد وتقليص الاقتصاد العالمي من وجهة نظري المتواضعة».

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