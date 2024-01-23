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348 مليون دينار دعم المواد التموينية والإنشائية في 11 شهرا

1/23/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن أن إجمالي إنفاق الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال خلال 11 شهرا الأولى من 2023 بلغ 348 مليون دينار، وذلك بارتفاع بلغ 49 مليون دينار مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وفي التفاصيل، أظهرت البيانات ان حجم الصرف على دعم المواد التموينية خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2023 بلغ نحو 119 مليون دينار من الإجمالي العام للمبالغ المصروفة على الدعم بشكل عام، فيما بلغ إجمالي حجم الصرف على دعم الحليب والمغذيات نحو 12 مليون دينار من إجمالي المبالغ المصروفة على دعم التموين، أما حجم الانفاق على دعم المواد الإنشائية فقد استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي مبلغ الدعم بواقع 207.2 ملايين دينار.
وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية وأعداد المستفيدين منها خلال الأشهر الـ11 من العام 2023، فقد بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بنهاية نوفمبر 2023 نحو 2.15 مليون مستفيد مقارنة بـ 2.141 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2023 أي بزيادة بلغت 18 ألف مستفيد. وسجلت معاملات المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 279.7 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف خلال أول 11 أشهر من 2023، فيما شهد عدد البطاقات التموينية ارتفاعا بنحو 854 بطاقة خلال أول 11 أشهر من 2023 إذ بلغ عددها بنهاية أكتوبر 2023 نحو 261197 بطاقة تموينية مقارنة بـ 262051 بطاقة في نهاية نوفمبر 2023.

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