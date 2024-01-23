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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

1/23/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأميركي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولارا للأونصة، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% ما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ «رويترز».
وقال كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد» تيم ووترر: إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.
وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.
ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها اليوم الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه المقبل يومي 30 و31 يناير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولارا للأونصة وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولارا.

MENAFN23012024000130011022ID1107759264

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