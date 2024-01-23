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بيتكوين تهبط 20% منذ إطلاق صناديقها

1/23/2024 11:07:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 20% تقريبا منذ إطلاق أول الصناديق المتداولة في البورصة في 11 الجاري، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، حيث أصبح المضاربون أكثر حذرا بشأن التأثير المحتمل للمنتجات.
وارتفعت العملة الرقمية إلى 49.02 ألف دولار في اليوم الذي تم فيه إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة من جهات الإصدار بما في ذلك، «بلاك روك»، و«فيداليتي إنفستمنتس»، وتم تداول عملة بيتكوين بسعر 39.72 ألف دولار خلال تعاملات الأمس في سنغافورة، بانخفاض قدره 19% عن تلك الذروة.
وبدأت 9 صناديق بيتكوين فورية أميركية جديدة في التداول يوم 11 يناير، في حين تم تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust - أو GBTC - الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار - من هيكل مغلق إلى صندوق استثمار متداول.
وتدفق صافي 1.2 مليار دولار إلى المجموعة في الأيام الستة الأولى، حسبما كتب إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبيرغ إنتليجنس، على موقع X، واطلعت عليه «العربية Business».
وقال بالتشوناس إن صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة «بلاك روك»، وصندوق «Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund» حصلا على معظم التدفق، بينما خرج 2.8 مليار دولار من صندوق «غراي سكال». ومن بين البائعين كانت ملكية بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، والتي تخلصت من غالبية أسهمها في صندوق Grayscale.
وكتب رئيس قسم الاستراتيجية في «Fundstrat Global Advisors»، شون فاريل: «على مدى الأسبوعين الماضيين، واجهت عملة بيتكوين تحديا بسبب الظروف الكلية الأكثر صرامة - والتي يتضح من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار - وضغوط البيع الكبيرة من المتداولين الذين قاموا بتفكيك مراكز المراجحة الخاصة بـ GBTC جنبا إلى جنب مع تفريغ الأصول العقارية لإفلاس FTX».
وأضاف فاريل أن عمليات التخلص التي تقوم بها FTX من المحتمل أن تؤدي إلى إزالة فائض العرض، ما يشير إلى أن «ضغط البيع المكثف من GBTC قد يهدأ قريبا».

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