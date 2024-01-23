Ooredoo الكويت ترتقي بالتعليم من خلال الابتكار التكنولوجي



الاستثمار في تدريب الموظفين والقيادات الشابة وتطويرهم عبر برامج متميزة الشركة طورت برنامج المكافآت «نجوم» بما يخدم الطلاب واحتياجاتهم الدراسية

بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، تعيد Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، التأكيد على التزامها الراسخ بتعزيز القطاع التعليمي من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، ومع منتجات مبتكرة وخدمات متطورة، نجحت Ooredoo في كسب ثقة العملاء من مختلف الشرائح على مر السنوات، ما ساهم في تعزيز دور الشركة في تطوير قطاع التعليم في الكويت ودعم تنمية الشباب في البلاد.ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أطلقت Ooredoo مبادرات وبرامج مبتكرة، وقامت بالتعاون مع العديد من الجهات التعليمية والحكومية في تقديم دعم ومساهمات مهمة لتحسين جودة التعليم في المجتمعات التي تخدمها. تشمل هذه المبادرات توفير تكنولوجيا حديثة للمدارس والجامعات، وبرامج تدريبية للطلاب، وتعزيز الوصول إلى المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، وبفضل جهود Ooredoo، تم تمكين العديد من الشباب والطلاب من الوصول إلى فرص تعليمية متقدمة، وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف ذات جودة في المستقبل.برنامج التدريب الصيفيإحدى المبادرات الرئيسية التي ساهمت بها شركة Ooredoo هي برامج التدريب بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب. يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتدريب القادة المستقبليين في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. وعبر تقديم تجارب تعليمية ذات قيمة، لعبت Ooredoo دورا مهماً كمنصة لاكتشاف المواهب، ما أسهم في رسم الطريق نحو مسيرة مهنية متميزة للطلاب الطموحين، الذين يتمتعون بإمكانات كبيرة، ويمكن أن يصبحوا قادة في صناعة المستقبل.ندوة أمن المعلوماتيتجلى حرص Ooredoo على تطوير التعليم عبر مشاركتها في ندوة أمن المعلومات الإلكترونية في، لتظهر مدى تفانيها في مشاركة المعرفة، واستعدادها للاستثمار على كل الأوجه، في سبيل تحقيق التقدم التكنولوجي. وخلال الندوة، قادت Ooredoo، بكل فاعلية، مناقشات حول أحدث التطورات فيما يتعلق بأمن المعلومات الإلكترونية، وأكدت التزامها بتمكين الشباب ودعم المبادرات التعليمية في قطاع التكنولوجيا.ولا بد من التنويه بأن Ooredoo حريصة على تنويع مساهماتها لتغطي مختلف المبادرات التعليمية والتثقيفية.برامج تنمية المواهب الشابةأطلقت Ooredoo برنامج التدريب الصيفي، وهو برنامج مخصص لتدريب وتمكين الشباب وتهيئتهم لسوق العمل. يعتبر هذا البرنامج الصيفي الشامل فرصة لتمكين المشاركين من اكتساب المهارات الأساسية مثل العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى كيفية خدمة العملاء بأفضل الطرق.وتؤكد هذه المبادرة المبتكرة التزام الشركة برعاية المواهب ودفع عجلة النمو والتكيف بصورة استباقية مع التغييرات المستمرة التي يشهدها القطاع لتكون جسرا حيويا ووسيلة للتقدم المهني للمواهب الشابة في الكويت، وذلك عبر ربط التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي.«أسبوع الإنترنت الآمن»أطلقت Ooredoo الكويت مبادرة «أسبوع الإنترنت الآمن» لتعزيز الاستخدام المسؤول للإنترنت من قبل الأطفال، وذلك بالتعاون مع كل من مدرسة البيان ثنائية اللغة BBS، والمدرسة الأمريكية الدولية AIS. تهدف هذه المبادرة، التي تندرج ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة، إلى تثقيف الجيل الحديث حول طرق الاستخدام الآمن، لضمان حصولهم على أفضل الخبرات والفرص من عالم «الأونلاين».في ظل تطور نمط الحياة الحالي ووجود العديد من الاستخدامات للتقنيات الحديثة والرقمية، تحرص Ooredoo الكويت على إطلاق مبادرات تتناول أحدث التقنيات الآمنة، خصوصا للأطفال والشباب، سعيا منها إلى خلق عالم أكثر أمانا وترابطا لهم.حلول رقمية للقطاع التعليميوبهدف دعم التحول الرقمي، قدمت Ooredoo حلولا رقمية للقطاع التعليمي عبر منصات تعمل كمزود لبيئة تعلم العصر الجديد، حيث تسعى الشركة جاهدة لمساعدة الطلاب على الاستفادة من التعليم عبر منحهم إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات في جميع الأوقات.تكريم المواهب الشابةفي لفتة إنسانية مؤثرة، قامت Ooredoo الكويت برعاية جوائز الإنجاز الأكاديمي لأبناء الشهداء، والتي تم من خلالها تكريم وتقدير إنجازات الطلاب الأكاديمية من مختلف المستويات التعليمية، انطلاقا من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الدراسات العليا.بالإضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo باستخدام مبنى مقرها الرئيسي في قلب الكويت، لتسليط الضوء على الطلاب المتفوقين خلال مواسم التخرج، وذلك عبر عرض صورهم على شاشات المبنى، لتوصل للمجتمع بأكمله إنجازاتهم الرائعة. ومدى افتخار الشركة بهذه العقول النيرة.الشراكة مع «جرير»لم تقتصر إنجازات الشركة على تقديم خدمات وتكنولوجيا لتعزيز قطاع التعليم، بل تجاوزت ذلك لتشمل تقديم عروض حصرية واستثنائية. خلال موسم العودة إلى المدارس، قامت Ooredoo بالكشف عن تعاون مستمر مع مكتبة جرير من خلال برنامج الولاء والمكافآت «نجوم». تمكن هذا المبادرة العملاء بسهولة من تحويل نقاطهم إلى قسائم، تستخدم لشراء الضروريات المدرسية، ما يظهر التزام Ooredoo بدعم التعليم ومساعدة الأهالي لتخفيف الأعباء المالية عنهم.تدريب وتطوير قواها العاملةوضمن إدراكها لأهمية التعلم، تلتزم Ooredoo بتقديم التعليم المستمر لموظفيها وتستثمر فيه بنشاط. من خلال إقامة محاضرات وندوات وورش عمل، تسعى الشركة جاهدة لزيادة معرفة موظفيها فيما يتعلق بسيناريوهات العمل اليومية. وكجزء من أحدث مبادراتها في مبنى Ooredoo، قامت الشركة بتنظيم جلسات لتعلم لغة الإشارة، واستضافة كتاب ومتحدثين دوليين بهدف تمكين القياديين الشباب، وتعزيز حلول الابتكار.إن اهتمام Ooredoo بالتعليم يعكس التزامها القوي تجاه مجتمعها وموظفيها. من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات التعليمية والاستثمار في التعليم، تسعى الشركة جاهدة إلى بناء جيل مستقبلي متعلم ومؤهل. هذا، وتقوم الشركة بدور مهم في دعم التعليم وتطوير المهارات في المجتمع، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة فرص التوظيف، كما أن هذا الجهد سيكون له تأثير إيجابي مستمر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وسيعزز من مكانتها كشركة مسؤولة اجتماعيا وملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة.