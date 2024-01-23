العتيقي نطبق الرؤية السامية في النفط

MENAFN - Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي الالتزام التام بتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيما يتعلق بتحقيق العدالة والكفاءة وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، والتأكيد على انضباط جميع الإدارات والأعمال الإدارية والمالية، وعدم القبول بأي شكل من أشكال المحاباة في القطاع النفطي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى «التميز بالقيادة» الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية بمحمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت بمشاركة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، ووزير الإسكان ووزير النفط الأسبق د.عادل الصبيح، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر.



وشدد على أن العنصر البشري في القطاع النفطي بشكل عام، والأعمال الهندسية خصوصا، يعتبر أهم مدخل لتحقيق جميع محفزات الأداء في الأعمال الإدارية والهندسية وتحسين الجودة وضمانها والارتقاء بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية إلى أفضل المواصفات العالمية في الأداء البشري.

كما التقى د.العتيقي عددا من نواب الرئيس التنفيذي ومديري القطاعات المختلفة في الصناعة النفطية، مؤكدا أنه من دواعي سروره وسعادته في بداية عمله وزيرا للنفط أن يلتقي في الأسبوع الأول العاملين بالقطاع النفطي، مشددا على أن هذا اللقاء أثلج صدره.





خلال كلمة على هامش تنظيم ملتقى «التميز بالقيادة» في محمية العبدلية

العتيقي: التزام تام بالرؤية السامية بتحقيق العدالة والكفاءة.. وعدم المحاباة

التأكيد على انضباط جميع الإدارات والأعمال الإدارية والمالية في «مؤسسة البترول» وشركاتها

نظمت مؤسسة البترول الكويتية ملتقى بعنوان «التميز بالقيادة» في محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي، وبمشاركة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، ووزير الإسكان ووزير النفط الأسبق د.عادل الصبيح، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر.واستعرض المتحدثون تجربتهم في قيادة أهم القطاعات الاقتصادية بالكويت، وهي صناعة النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاع البناء والإنشاء، وسردوا قصص عملهم بهدف صقل المهارات القيادية وإعداد القادة وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة لقيادة القطاع النفطي مستقبلا.كما التقى وزير النفط د. العتيقي عددا من نواب الرئيس التنفيذي ومديري القطاعات المختلفة في الصناعة النفطية. وقال د. العتيقي، خلال كلمته على هامش الملتقى «إنه لمن دواعي سروره وسعادته في بداية عمله وزيرا للنفط أن يلتقي في الأسبوع الأول العاملين بالقطاع النفطي، مؤكدا أن هذا اللقاء أثلج صدره».وشدد د.العتيقي على الالتزام التام بتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بما يتعلق بتحقيق العدالة والكفاءة وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، والتأكيد على انضباط جميع الإدارات والأعمال الإدارية والمالية، وعدم القبول بأي شكل من أشكال من المحاباة في القطاع النفطي.وأضاف أن العنصر البشري في القطاع النفطي بشكل عام والأعمال الهندسية خصوصا يعتبر أهم مدخل لتحقيق جميع محفزات الأداء في الأعمال الإدارية والهندسية وتحسين الجودة وضمانها والارتقاء بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية إلى أفضل المواصفات العالمية في الأداء البشري.وفي نهاية الفعالية قام الجميع بغرس بعض النباتات في محمية العبدلية إيمانا بضرورة التوعية بأهمية التشجير للدولة، تماشيا مع استراتيجية المؤسسة 2040 بما يعكس تعزيز الاستدامة البيئية في شتى أعمال القطاع النفطي.يأتي هذا الملتقى ليجسد دور قطاع الموارد البشرية كشريك أساسي لكافة قطاعات مؤسسة البترول الكويتية، لاسيما أن تلك المبادرات توضح أهمية القيادة في تحويل أهداف استراتيجية 2040 إلى نتائج ملموسة وتفعل دور التخطيط والتنظيم والرقابة في تحقيق رؤية المؤسسة.