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10 8 مليارات دولار اكتتابات بورصات الخليج في 2023 وهيمنة سعودية وإماراتية

1/23/2024 11:07:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن زخم إدراج الشركات الخليجية استمر خلال عام 2023، إلا أن عائدات الاكتتابات تراجع بالمقارنة مع النشاط الملحوظ الذي شهدته على مدار عام 2022، وانخفض إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي هامشيا إلى 46 اكتتابا في عام 2023 مقابل 48 في عام 2022.
وانخفضت عائدات الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023 بنسبة 54% إلى 10.79 مليارات دولار، مقابل 23.38 مليار دولار في 2022، بناء على البيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ وأسواق الأوراق المالية.
ورغم من أن عدد الاكتتابات كان مدفوعا بالاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجما، إلا أن أداء ما بعد الإدراج للشركات الكبرى (أقل من 200 مليون دولار) كان إيجابيا، وكان الأداء القوي للأسهم الكبيرة مدعوما بإشارات واضحة وعروض الاكتتاب العام الأولي من الشركات والمصرفيين الاستثماريين حول آفاق النمو التي أدت لارتفاع قوي بالأسعار أو أرباح قوية (5% -6%).
وسعى المستثمرون للحصول على عائدات توزيعات الأرباح للشركات المدرة للإيرادات وشركات المرافق العامة، حيث إن العديد من هذه الشركات كانت تشمل أيضا شركات مملوكة سابقا للدولة وقامت حكومات المنطقة بالتخارج منها في إطار تنفيذها لخطط التنويع الاقتصادي.
وتواصل الحكومات دعم أسواق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة سواء من خلال طرح الشركات المناسبة المملوكة للدولة في السوق أو بطرحها لمبادرات مثل صندوق أبوظبي للاكتتابات العامة الأولية الذي من المتوقع أن تصل من خلاله الشركات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا والضيافة إلى الأسواق بنهاية العام 2024.
وما زالت الإمارات في الصدارة باستحواذها على أعلى عائدات الاكتتابات، والبورصة السعودية تهيمن على عدد الصفقات مرة أخرى: احتفظت السعودية بمكانتها الرائدة على صعيد إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال العام 2023، إذ بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية التي طرحت في المملكة 35 اكتتابا سواء كان في سوق نمو أو تداول، وذلك من أصل 46 اكتتابا عاما أوليا تم طرحها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما داخل السعودية، فتمكنت نمو، السوق الموازية، من السيطرة على أعلى عدد من الإصدارات بواقع 27 صفقة، مقابل 8 صفقات للسوق الرئيسية. من جهة أخرى، واصلت الإمارات هيمنتها من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث حصدت ما نسبته 56.3% من إجمالي عائدات الاكتتابات، بجمعها 6.07 مليارات دولار من خلال إدراجها لثماني شركات في البورصات الإماراتية في العام 2023.
وبلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الإماراتية نحو 759 مليون دولار، والذي يعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الإدراج التي تمت في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ نحو 124 مليون دولار.
ويعتبر أكبر طرح عام أولي في المنطقة هو اكتتاب شركة أدنوك للغاز التي توفر ما نسبته 60% من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، وحصلت الشركة على 2.48 مليار دولار من بيع نسبة 5% من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وتبعها طرح أسهم شركة أديس القابضة، المالك والمشغل والمزود الرائد لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، للاكتتاب العام والذي جمعت من خلاله 1.2 مليار دولار قبل إدراجها في سوق تداول الرئيسي.
واختتمت شركة بيور هيلث من الإمارات قائمة أكبر ثلاث اكتتابات عامة أولية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جمعت 0.99 مليار دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ومن ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وكان رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة من نصيب السوق العمانية (بورصة مسقط) حيث قامت شركة أوكيو لشبكات الغاز بجمع 771 مليون دولار من نسبة 49% من أسهمها للاكتتاب، وفقا لتقديرات وكالة بلومبيرغ.
كما قامت شركة أخرى ضمن قطاع الطاقة، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة بجمع 244.1 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وأدرجت في بورصة مسقط هي الأخرى، وشهد كلاهما اقبالا شديدا.
من جهة أخرى، شهدت قطر الاكتتاب العام الأولي لشركة ميزة التي تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، وجمعت الشركة 232.67 مليون دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام وتم إدراجها في البورصة في أغسطس 2023.
ومن حيث التقسيم القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية (6) والخدمات الاستهلاكية (6) والنقل (6) في صدارة كافة القطاعات الأخرى من حيث عدد الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. وكانت الخدمات الصحية - الأدوية (4) والمالية (4) والتكنولوجيا (4) والطاقة (4) من القطاعات الأخرى التي شهدت عددا كبيرا من عمليات الاكتتاب العام. وظلت المشاركة القطاعية متنوعة على مستوى المنطقة، مع وصول الشركات ذات نماذج التشغيل المتخصصة الفريدة إلى السوق الأولية.

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