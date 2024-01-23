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218 مليار دولار مكاسب صناديق التحوط العالمية في 2023

1/23/2024 11:07:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت صناعة صناديق التحوط العالمية مكاسب إجمالية بقيمة 218 مليار دولار بعد خصم الرسوم في عام 2023، وفقا لبيانات «إل سي إتش إنفسمنتس».
وتتتبع «إل سي إتش إنفسمنتس» العائدات السنوية لصناديق التحوط لحساب مكاسبها التراكمية منذ انطلاقها، وهو مقياس رئيسي للأداء بالنسبة لبعض المؤسسات الاستثمارية، وتعتمد في بياناتها على اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين، وتقارير مدققة، وغيرها من المصادر.
وسجلت أكبر عشرين شركة ـ والتي تشرف على ما يقل عن خمس أصول الصناعة ـ 67 مليار دولار أو ما يقرب من ثلث المكاسب المسجلة في العام الماضي.
ويأتي الأداء القوي للصناعة في 2023 بعد الضعف المسجل في العام السابق عندما خسر ما لا يقل عن 8 من أكبر 20 صندوق تحوط أموالا بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح جماح التضخم.
وجاء صندوق «تي سي آي فاند مانجمنت» الذي يقع مقره في لندن ويديره الملياردير «كريس هون» في صدارة تصنيف هذا العام بمكاسب بلغت 12.9 مليار دولار، ثم تلاه «سيتادل» ـ بعدما تصدر قائمة عام 2022 بمكاسب 16 مليار دولار ـ في المركز الثاني بعائد قدره 8.1 مليار دولار.
وحققت المجموعة الأعلى ربح عوائد بنسبة 10.5% في عام 2023، أي متفوقة على متوسط عوائد صناديق التحوط البالغ 6.4%.

MENAFN23012024000130011022ID1107759258

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