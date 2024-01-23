218 مليار دولار مكاسب صناديق التحوط العالمية في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) حققت صناعة صناديق التحوط العالمية مكاسب إجمالية بقيمة 218 مليار دولار بعد خصم الرسوم في عام 2023، وفقا لبيانات «إل سي إتش إنفسمنتس».
وتتتبع «إل سي إتش إنفسمنتس» العائدات السنوية لصناديق التحوط لحساب مكاسبها التراكمية منذ انطلاقها، وهو مقياس رئيسي للأداء بالنسبة لبعض المؤسسات الاستثمارية، وتعتمد في بياناتها على اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين، وتقارير مدققة، وغيرها من المصادر.
وسجلت أكبر عشرين شركة ـ والتي تشرف على ما يقل عن خمس أصول الصناعة ـ 67 مليار دولار أو ما يقرب من ثلث المكاسب المسجلة في العام الماضي.
ويأتي الأداء القوي للصناعة في 2023 بعد الضعف المسجل في العام السابق عندما خسر ما لا يقل عن 8 من أكبر 20 صندوق تحوط أموالا بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح جماح التضخم.
وجاء صندوق «تي سي آي فاند مانجمنت» الذي يقع مقره في لندن ويديره الملياردير «كريس هون» في صدارة تصنيف هذا العام بمكاسب بلغت 12.9 مليار دولار، ثم تلاه «سيتادل» ـ بعدما تصدر قائمة عام 2022 بمكاسب 16 مليار دولار ـ في المركز الثاني بعائد قدره 8.1 مليار دولار.
وحققت المجموعة الأعلى ربح عوائد بنسبة 10.5% في عام 2023، أي متفوقة على متوسط عوائد صناديق التحوط البالغ 6.4%.
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