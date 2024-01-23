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المحاسبين دشنت برنامج منهجية عمل مكتب التفتيش والتدقيق للجهات الحكومية

1/23/2024 11:07:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأكيداً على إستراتيجيتها المتواصلة في التثقيف المهني لكل أفراد المجتمع، وتأكيدا منها على تلبية احتياجات أعضائها والمتخصصين، تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برنامج «منهجية عمل مكتب التفتيش والتدقيق للجهات الحكومية»، في الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2024 بمبنى الجمعية الجديد في ميدان حولي.
وبهذه المناسبة، أشار عضو مجلس إدارة الجمعية فهد مطلق العازمي الى أن البرنامج يسعى لتقديم أهدافه من خلال عدة محاور، لافتا الى أن المحور الأول يتعلق باختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق بالجهات والإدارات الحكومية، مشيرا إلى أن المحور الثاني تتعلق بأهم المشكلات والصعوبات التي تواجه مكاتب التفتيش والتدقيق ووسائل التغلب عليها.
وأضاف ان المحور الثالث يتمثل في نظم الرقابة الداخلية، وأهميتها في تفعيل دور مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية، مضيفا ان المحور الرابع يتعلق بتداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى وأثرها على أداء الجهاز التنفيذي بالإدارات والجهات الحكومية.
واستدرك بأن المحور الخامس من الدورة يتعلق بالتطرق لتطبيقات عملية من خلال ملاحظات للجهات الرقابية على أداء تلك المكاتب وكيفية الرد عليها والعمل على تلافيها.
وبين العازمي ان البرنامج يهدف إلى: تنمية قدرات ومهارات المشاركين والفنيين بمكاتب التفتيش والتدقيق للقيام بمهامهم الرقابية على أكمل وجه، التعرف على أهم المشكلات والصعوبات التي تواجههم وتفعيل الدور المنوط بمكاتب التفتيش والتدقيق.
وأوضح ان الجمعية تسعى لتقديم برامج ودورات تدريبية مهنية وورش عمل مجانية لأعضائها وفق معايير تراعي احتياجات السوق من جهة، وتطوير قدرات مدققي الحسابات في مختلف القطاعات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن البرنامج يتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص، موضحا أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء، فقد أصدر وزير المالية قرارا يقضي بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وإنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين في كل الجهات الحكومية.

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