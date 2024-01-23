الخليج مولنا العديد من المشروعات المستدامة في الكويت



أحمد الأمير: نعمل عن كثب على دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية ضمن رؤية الكويت 2035

وضعنا إستراتيجية 2030/2024 لتكون الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة في المرحلة المقبلة

نساهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع.. من خلال مبادرات مختارة إستراتيجياً أطلقنا مبادرة طموحة لتغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام

ضمن جهوده المتواصلة في ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، شارك بنك الخليج في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023»، الذي يقام في العاصمة القطرية، تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، ويختتم فعالياته في 28 مارس المقبل.وقدم نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير، خلال مؤتمر نظمه جناح الكويت أمس، تحت عنوان «دور القطاع الخاص نحو الاستدامة»، محاضرة بعنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقدم الاستدامة»، تمحورت حول مجموعة من المعايير والمقومات، التي تساعد على بناء القدرات وفهم استراتيجية إدارة الحوكمة.وقال الأمير: يعمل بنك الخليج عن كثب على دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية ضمن رؤية الكويت 2035، عبر مبادرات مختارة استراتيجيا، تساهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه.تمويل المشروعاتوأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه بنك الخليج في تمويل المشروعات التنموية المستدامة، باعتباره أحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة، حيث شارك البنك في تمويل حزمة كبيرة من المشروعات التنموية المستدامة منها مشروعي الشقايا للطاقات المتجددة، والوقود البيئي.إستراتيجية 2030/2024على صعيد متصل، أشار الأمير إلى أن جهود البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجه، توجت بإصدارنا التقرير السنوي الثالث للاستدامة، والذي تضمن إنجازات لافتة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أطلق البنك إستراتيجيته 2024/2030 الخاصة بالـ ESG، والتي تمثل الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، كما شكل لجنة للاستدامة على أعلى مستوى في البنك، برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على تنفيذ برامج الاستدامة، فضلا عن إعداد تدريب عالي المستوى للقيادات العليا في البنك لتصبح الاستدامة محورا رئيسيا في جميع عمليات وخدمات البنك.الأكياس القابلة لإعادة الاستخدامولفت إلى أن البنك أطلق بالتعاون مع 5 من كبرى الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة، مبادرة نوعية للاستدامة البيئية تستهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليص الاعتماد على الأكياس البلاستيكية، وذلك تطبيقا للهدف رقم 17، من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ من خلال الشراكة بين جميع قطاعات الدولة.مبادرات داخليةوذكر الأمير أن البنك يواصل مشاركته في مبادرة شهر البيئة السنوية، التي ينظمها المركز العلمي وشمل الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للحيوانات المائية، ويوم الصحة العالمي.من جهة أخرى، أشار الأمير إلى تطبيق العديد من المبادرات داخل البنك، الأمر الذي ساهم في خفض انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، وتقليص استهلاك الورق، وتنظيف البيئة، وتقليل النفايات والاعتماد على الإضاءة.تطوير الفروعوأشار إلى أن البنك في إطار خطة طموحة لتطوير شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، قام بتجديد عدد من الفروع، وكذلك المقر الرئيسي للبنك والذي يعد تحفة معمارية في قلب العاصمة، فضلا عن افتتاح أول فروع صديق للبيئة كليا في منطقة صباح الأحمد.تدوير المخلفات الإلكترونيةولفت إلى أن البنك واصل جهوده في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع شركة متخصصة في إعادة التدوير، حيث تمكن من التخلص بأمان من نحو 22.3 طنا من النفايات الإلكترونية خلال العامين السابقين.واختتم الأمير بالقول: نحرص في بنك الخليج على تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لضمان أن عملياتنا ومبادراتنا واستثماراتنا تتماشى مع النموذج الأمثل للاستدامة، في الوقت الحالي مستقبلا.رؤية بنك الخليجتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.يذكر أن المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023»، يقام في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 80 دولة إلى جانب الكثير من الهيئات والمنظمات غير الحكومية والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص والجامعات والمختبرات، في ظل توقعات بوصول إجمالي عدد زوار المعرض إلى 3 ملايين زائر. ويتضمن المؤتمر فعاليات كبرى وورش عمل لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة وتكريس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.