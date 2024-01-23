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التحكيم التجاري عقد ورشة عمل حول المقاربة القانونية للمناطق الاقتصادية وتسوية نزاعاتها

1/23/2024 11:07:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع للغرفة، ورشة عمل بعنوان «مقاربة قانونية للمناطق الاقتصادية وتسوية النزاعات فيها»، وذلك يوم الاثنين الماضي بمقر «الغرفة»، حيث حاضر بالورشة كل من: أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية د. بلال عقل الصنديد، وأستاذ القانون الخاص كلية القانون الكويتية العالمية د. محمود مغربي.
وأوضح المركز في بيان صحافي أن هذه الورشة تأتي استمرارا لأنشطة المركز وفعالياته لهذا العام، حيث شهدت مشاركة نحو 70 مشاركا من المستشارين والخبراء والقانونيين المحليين والدوليين، وتعد هذه الورشة واحدة من مجموعة من الورش والندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام.
ويأتي ذلك حرصا من المركز على الالتزام بدوره في التوعية، وسعيه الدائم من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش إلى إعداد جيل متميز من القانونيين والمحكمين، والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالثقافة القانونية بصفة عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفة خاصة وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال، حيث ان المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الفعاليات يوفر مناخا ملائما للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها.
وقد حرص المركز على إقامة هذه الورشة للتعرف على أبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، وما ينشأ عنها من منازعات، والتعرف عليها في سياق التطور المستمر في هذا المجال، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة لتشجيع الاستثمارات وزيادتها، وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن، خاصة أن الكويت تمتلك الإمكانات الكبيرة التي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا وفق رؤية الكويت 2035.
وتطرق المحاضران إلى عدة محاور رئيسية، أوضحا فيها العوامل المؤثرة والمرتبطة بالمناطق الاقتصادية وأنواعها والأساس الدستوري والقانوني لإنشائها والطبيعة القانونية لتك المناطق في الكويت. وقد أشارا في محاضرتهما إلى نظرة موجزة حول الإطار العام لتسوية منازعات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة وآليات تسويتها، ومدى أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموحدة في الاستثمار وتأثيرها على تعزيز وتشجيع الاستثمارات وحماية صورها المختلفة على الصعيد العربي والهيئات الدولية والإقليمية.

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