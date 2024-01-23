الجميع يحسدها على مديرها.. أغرب سبب لحصول موظفة على إجازة



كانت موظفة صينية محظوظة بالحصول على إجازة فريدة من نوعها، حيث حصلت المرأة من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ على "إجازة مزاجية" عندما أبلغت مدير شركتها بأنها تشعر "بالانزعاج" بسبب قلة الثلوج في مدينتها.

ونشرت الموظفة تفاصيل حصولها على الإجازة الفريدة على وسائل التواصل الاجتماعي فأثار عددًا لا يحصى من الآراء، وفقا لموقع news9live.

تطبيق إجازة المزاج

وقامت المرأة بملء استمارة الإجازة مع ذكر سبب طلبها، وكتبت: "لا توجد ثلوج في هانغتشو، وأشعر بالانزعاج"، مؤكدة أن شركتها لديها سياسة "الإجازة المزاجية" عندما لا يكون الموظف في حالة مزاجية تسمح له بالعمل.

وأوضحت أيضًا أن رئيسها يشجع موظفيه على طلب مثل هذه الإجازات في أي وقت دون خوف من العواقب، وذكر الرئيس التنفيذي أيضًا أن الموظفين لديهم الحرية الكاملة في رفض الطلبات التي يقدمها رؤسائهم إذا كانوا غير راضين.

وبصرف النظر عن الإجازة المزاجية الخاصة، توفر الشركة أيضًا خيارات عطلات مميزة أخرى مثل الإجازات المعتادة لحفلات الزفاف والإجازات في يوم الطفل.

أثار ما كشفته المرأة عن شركتها وصاحب العمل ردود فعل "حاسدة" من مستخدمي مواقع التواصل، وأصيب الكثيرون بالدهشة وطلبوا من المرأة أن تكون ممتنة لشركتها.



وقال أحد الأشخاص: "نعتز بمثل هذه الشركة وهذا الرئيس، هناك الكثير من أسباب الحصول على إجازة حول العالم، ولكن من النادر أن يكون لديك رئيس مثل رئيسك.

وفي الوقت نفسه، اعتقد الكثيرون أن صاحب العمل كان رجلاً ذكيًا لأنه كان يركز على رفاهية موظفيه وراحتهم.







