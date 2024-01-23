مبادرة «الحرية المالية للجميع» تواكب رؤية الإمارات للوعي بالثقافة المالية

حققت حملة «الحرية المالية للجميع» التي أطلقتها شركة سينشري فينانشال بالتعاون مع مبادئ الأمم المتحدة لتعليم إدارة الأعمال المسؤولة في الشرق الأوسط ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفقر، نجاحاً ساحقاً منذ انطلاقها، حيث حصلت على دعمٍ بارزٍ من كبرى الشركات التي تعهدت بتسجيل 10 آلاف عامل ذي الياقة الزرقاء (العاملين في المهن اليدوية) في شهرها الأول فحسب.

يبرز هذا الإنجاز الرائع مدى جاذبية الحملة وتأثيرها العميق على المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت المبادرة في حشد دعم أكثر من 50 شركة مرموقة وأكثر من 30 مؤسسة تعليمية عريقة، مما يعزز دورها المحوري في بناء مستقبل مزدهر بالوعي والثقافة المالية.

تمثل هذه المبادرة خطوة تحويلية نحو ترسيخ الثقافة المالية الشاملة وتمكين الأفراد، لتتوافق تماماً مع رؤية دولة الإمارات الطموحة للتنمية المستدامة القائمة على الشمول والإدماج المالي.

وتشير الدراسات إلى أن متوسط الخسارة المالية السنوية لشخص واحد نتيجة جهله بأمور المال الشخصي تصل إلى 1819 دولاراً أمريكياً. وعند تطبيق هذا الرقم على سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 254 مليون نسمة، فإن نقص الثقافة المالية يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يزيد عن 436 مليار دولار سنوياً.

ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم من نقص الثقافة المالية، مما يحرم الاقتصاد العالمي من عوائد ضخمة. وعلى الصعيد الإيجابي، يمتلك الآن 69% من البالغين على مستوى العالم - أي 3.8 مليارات شخص - حساباً مصرفياً أو لدى مزود خدمة تحويل أموال عبر الهاتف المحمول، وهو ما يُعد خطوةً بالغة الأهمية للخروج من دائرة الفقر. وقد ارتفع هذا الرقم من 62% في عام 2014 إلى 51% فقط في عام 2011. ومن عام 2014 إلى عام 2017، فتح 515 مليون شخص حساباً مالياً، ووصل عددهم إلى 1.2 مليار منذ عام 2011، وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي.

وأعرب بال كريشن، رئيس مجلس إدارة شركة سينشري فينانشال، وسمر فرنانديس، مديرة الشؤون المؤسسية والاستدامة، عن سعادتهما بالتقدم الكبير الذي شهدته حملة «الحرية المالية للجميع»، حيث صرح كريشن: «تحولت هذه الحملة من مجرد رؤية طموحة إلى قوة تحولية تجمع الأفراد والشركات والمؤسسات التعليمية في سعيها نحو مجتمع يتمتع بتمكين مالي حقيقي. وقد لعب تعاوننا مع مبادئ الأمم المتحدة لتعليم إدارة الأعمال المسؤولة ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفقر دوراً رئيسياً في دفع عجلة هذا التغيير».

ولتعزيز زخم الحملة أكثر، استضافت سينشري فينانشال طاولة مستديرة استراتيجية جمعت شخصيات رئيسية من قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية. وكانت هذه الجهود التعاونية حاسمة في مواءمة أهداف الحملة مع رؤى الصناعة والخبرات الأكاديمية، بما يضمن نهجاً متماسكاً وشاملاً لتحقيق الوعي المالي للجميع.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، على القوة التحوّلية للوعي المالي، خاصةً للعمال ذوي الياقة الزرقاء وقال: «تعتبر الثقافة المالية حجر زاوية للتمكين والتقدم، ولا سيما بالنسبة لفئة العمال ذوي الياقة الزرقاء الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. إن تزويدهم بالمعرفة والأدوات لإدارة أموالهم بفاعلية لن يحسّن حياتهم الشخصية فحسب، بل سيعزز أيضاً النسيج الاقتصادي لمجتمعنا. ويلعب قطاع التعليم دوراً محورياً في هذا المسعى، حيث يعمل كمحفز لنقل هذه المعرفة الأساسية. إنها مسؤولية جماعية وشرف لنا أن ندفع بهذه المبادرة إلى الأمام، لنضمن أن الوعي المالي ليس مجرد امتياز، بل حق أساسي متاحٍ للجميع.

واعتبرالدكتور جيريمي ويليامز، رئيس مبادئ الأمم المتحدة لتعليم إدارة الأعمال المسؤولة في جامعة زايد، الحملة نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الاستراتيجي والالتزام المشترك. وأكد أن ممارسة القيادة الواعية تعزز ثقافة هدفها واضح، ولا هدف أنبل من التعليم الذي يمكّن الأفراد ويفتح لهم أبواب الخروج من دائرة الفقر. ووصف الحملة بأنها أداة فعالة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية.

وأكد أبهيجيت أوك، من مؤسسة سمارت لايف، على ضرورة الوعي بالثقافة المالية، لا مجرد أهميتها، خاصةً للعمال ذوي الياقة الزرقاء الذين يمثلون ركيزة أساسية في الاقتصاد حتى في بلدانهم الأصلية. وشدد على أن تمكينهم بالمعرفة المالية يُزودهم بأدوات اتخاذ قرارات حكيمة، مما يعزز مجتمعاً أكثر مرونةً وشمولاً اقتصادياً. وأعرب عن سعادته برؤية الحملة تحظى بالاهتمام المستحق.

وتُعد حملة(الحرية المالية للجميع) شهادةً على قوة التعاون والرؤية المشتركة. ومع استمرار الدعم من الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، فإن رحلة تحقيق الوعي المالي الشامل والتمكين تسير بخطى ثابتة، تمهد الطريق لمجتمع يتمتع بمعرفة مالية وتمكين حقيقي، تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات.