تحالف إماراتي لإنشاء «فريش كوريدور 2.0» ممر جوي لنقل المواد الغذائية

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي، أحد المشغلين الرئيسيين لقطاع الطيران في الإمارة، ومركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، المركز اللوجستي وأكبر وأول سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة، وذلك بهدف إنشاء ممر جوي لنقل المواد الغذائية من المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام في القطاع. ويُطلق على الممر الجديد اسم «فريش كوريدور 2.0»، ويدعم تنويع مصادر الأغذية، وإنشاء ممرات تجارية جديدة، وتوسيع خيارات المنتجات المتاحة للمستهلكين في المنطقة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للجهات الفاعلة في قطاع تجارة الأغذية في أبوظبي للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحطة رئيسية في سلاسل التوريد الغذائية العالمية. ويهدف الشركاء الثلاثة من خلال الاتفاقية إلى بناء منظومة متماسكة للتجارة والاستثمار في مجال الأغذية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الإقليمية، وتعزيز موثوقية الخدمات اللوجستية والتواصل في جميع أنحاء العالم.



وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود الأطراف الثلاثة لتعزيز القدرات المتكاملة المتوفرة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات في مجالات المناولة والتخزين والخدمات اللوجستية وسلامة الأغذية والنظافة ضمن العمليات التجارية. كما تركز الشراكة على تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع تجارة المواد الغذائية من خلال تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة التي تقدم التسهيلات، والمساهمين الرئيسيين من منظومة قطاع الأغذية، ما يضمن تسهيل عملية التجارة وجعلها أكثر سلاسة.



وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تلتزم الاتحاد للشحن في مختلف عملياتها بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الخاصة بدولة الإمارات، وتفخر الشركة بأن تكون شريكاً رئيسياً في إطلاق مركز أبوظبي للأغذية في كيزاد، وهو أكبر سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة. ويتيح المركز لعملاء الاتحاد للشحن الاستفادة من البنية التحتية الموسعة التي يوفرها ليكون مركزاً استراتيجياً في الشرق الأوسط وباقي المناطق العالمية».

ومن جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقّت لمطارات أبوظبي: «يسرنا التعاون مع الاتحاد للشحن ومركز أبوظبي للأغذية لتسهيل التجارة داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يسهم بدوره في تعزيز التنمية التجارية في الإمارة ويرسخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية. ويسهم إطلاق (ممر فريش كوريدور 2.0) في تطوير تجارة الأغذية من دولة الإمارات إلى بقية دول العالم وبالعكس، ما يتيح لدولة الإمارات استيراد المنتجات الغذائية وتصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة لتنويع الواردات والصادرات وتعزيز نموها».

وبدوره، قال سوريش فيدياناثان، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للأغذية: «نتطلع إلى تمكين الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية العالمي من الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الإقليمية من خلال تعزيز حلول سلسلة التوريد المتكاملة، واعتماد أحدث التقنيات، ما يمكننا من لعب دور محوري في تنويع تجارة الأغذية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات».