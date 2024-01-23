30 ورشة يقدمها خبراء عالميون في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»

تنظم الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي تقام يومي 3 و4 فبراير 2024 تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل»، أكثر من 30 ورشة عمل تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف محطات رحلاتهم الريادية، يقدمها نخبة من قادة الأعمال والخبراء الدوليين من كبرى الشركات العالمية، مثل لينكدإن «Linkedin»، وباور ووترهاوس كوبرز «PWC» وسكون «Sukoun» وسكول أوف هيومانيتي «SoiLAB»، وغيرها.

وتجسد ورش العمل أهداف المهرجان الرامية لإحداث التأثير الإيجابي في بيئة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تترجم التزام «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) بتعزيز الابتكار والتعاون، إذ توفر تجارب تفاعلية فريدة تُزوّد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية، وتغطي الورش مجموعة واسعة من الموضوعات، تساعد رواد الأعمال المحترفين والواعدين على النمو والازدهار.

بناء الهوية



يقدم خبراء من «لينكدإن» العالمية ورشة بعنوان «بناء العلامة الشخصية» يناقشون فيها الاستراتيجيات العملية لتعزيز الحضور والتواصل على الإنترنت، وتزويد المشاركين بالمهارات والثقة اللازمة لرفع فرص تميزهم في سوق العمل، في حين يقدم محمد عبدالقسام وناز ندّاف من «سكون» ورشة «العلامة ليست على حساب الهوية» وفيها يستكشف الحضور عملية بناء الهوية الأصيلة التي تتجاوز العلامة التقليدية، ويتعرفون على منهج تمثيل الذات.

وتوفر ورشة «أعمال وصناعات المستقبل» التي تقدمها «سكول أوف هيومانيتي» رؤية متعمقة حول المهن الصاعدة وخيارات تعزيز التكيف في بيئة الأعمال، في حين تزود ورشة عمل «حافظ على الهدوء: علاج وباء التوتر»، التي تقدمها الدكتورة شيفالي فيرما، متخصصة في الاختراق البيولوجي ومستشار في الرعاية الصحية، رواد الأعمال المشاركين بالتقنيات اللازمة لإدارة التوتر والضغوط وتجنب الإجهاد، بينما يقدم صالح النعيمي ورشة «كيف تبدأ مشروعاً بدون رأس مال».

تمويل المشاريع الإبداعية

ويوفر المهرجان للحضور فرصة التعرف على فن السرد القصصي في الإعلام الجديد مع ريتشارد فيتسجيرالد من «أوغسطس ميديا» في ورشة «صناعة السرديات». وفي ورشة «اصنع السحر بفيلمك مع فيلم فاينانس 101»، التي تقدمها المخرجة نايلة الخاجة، يكتسب المخرجون الطامحون المعرفة اللازمة لتمويل الأفلام وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى مشروع واقعي، في حين يقدم عبدالله الشرهان من «مدينة الشارقة للإعلام» (شمس)، ورشة «استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم وإنتاج صور عالية الدقة» لتوجيه المشاركين نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تكوين الأصول البصرية.

الابتكار الأخلاقي

ويقدم آش بهاتيا من «إنهانس فينتشرز» ورشة عمل «بناء مشاريع للجهات المؤسسية والحكومية» لتعريف المشاركين على المناهج الاستراتيجية لتأسيس وتطوير مشاريع مخصصة للتعاون المؤسسي والحكومي، كما يتعرف المشاركون على رؤى مبتكرة لتأسيس الأعمال في ورشة «كيف تطلق مشروعاً تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة» تقدمها «جمعية الإمارات لريادة الأعمال».

وتقدم «باور ووترهاوس كوبرز» ورشة «إيه آي - الأدوات الأخلاقية» لتمكين المشاركين من التعرف على الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال لعبة تفاعلية تتبنى نموذج البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG)، في حين تقدم «سيلفر فيرن ديجيتال»، منصة التعليم الإلكتروني العالمية، عدداً من الورش التي تُمكّن رواد الأعمال وتزودهم بالرؤى اللازمة لبناء منتج قابل للتطبيق ونموذج أعمال تنافسي، بالإضافة إلى فهم الجوانب القيادية في العصر الجديد وبناء المنتجات القائمة على التصاميم المبتكرة.

دروس «سويل لاب»

وينظم «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار» (سويلاب) دروساً حول الطباعة الثلاثية الأبعاد والقص باستخدام الليزر والمسح الضوئي المتقدم الثلاثي الأبعاد، متعمقاً في الابتكار التكنولوجي، وموفراً للمشاركين ثروة من المهارات والمعارف الجديدة.