25 موهبة إماراتية ضمن برنامج التطوير التقني لـ«إينوك» بشراكة «بتروفاك»

أكمل 25 شاباً من المواهب الإماراتية المرحلة الأولى من التدريب النظري في قطاع التكرير، ضمن برنامج التطوير التقني لمجموعة إينوك، بالتعاون مع بتروفاك، البرنامج الذي جاء ثمرة لتوقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين، خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، لمعالجة فجوة المهارات في قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار زار سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، مصفاة مجموعة إينوك في منطقة جبل علي، حيث التقى المتدربين وتعرف على تفاصيل عملية التدريب والتقدم الذي أحرزوه فيها، واستمع منهم إلى أفكارهم حول أهمية مثل هذا التدريب ودوره في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكينها. وفي ختام الزيارة شكر الفلاسي المتدربين وشجعهم على المضي قدماً في مرحلة التدريب العملي بنفس الزخم، الذي أنهوا فيه المرحلة الأولى من التدريب النظري.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يأتي لقاؤنا اليوم مع المتدربين في مصفاة مجموعة إينوك تأكيداً على جهودنا المستمرة في دعم المواهب الإماراتية الشابة، وتعزيز دورهم في مستقبل قطاع الطاقة، ويمثل تعاوننا مع «بتروفاك» فرصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف».

يستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ويتبع استراتيجية تطوير منهجية، تتضمن تدريباً نظرياً وعملياً لمدة سنة، ثم سنتين من التدريب والتوجيه على رأس العمل. ويخضع المتدربون لمجموعة متنوعة من طرق وأساليب التعلم، بما في ذلك دورات التعلم الإلكتروني، والتدريب النظري في الفصول الدراسية، والتدريب العملي في مواقع «بتروفاك»، حيث يتوجه المتدربون نهاية الشهر الحالي إلى مركز تكاتف «بتروفاك» عمان في مسقط، للبدء بالتدريب العملي.



