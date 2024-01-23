دبي تستضيف المؤتمر التحويلي للشركات العائلية حول العالم 2 فبراير



تستضيف دبي، عاصمة الابتكار في عالم المال والأعمال، المؤتمر التحولي للشركات والمكاتب العائلية حول العالم، وهو مبادرة توسعية تحظى برعاية معهد صناديق الثروة السيادية، ومن المقرر انطلاق أعمال المؤتمر في الثاني من فبراير المقبل في متحف المستقبل في دبي، والذي يوفر بيئة داعمة للمحادثات البناءة التي تمتلك القدرة على تغيير العالم.



وتشهد هذه الفعالية الحصرية، التي يتطلب حضورها دعوة رسمية، مشاركة شركات تتربع على عرش ثروة هائلة تبلغ 2 تريليون دولار، ويحظى هذا المؤتمر باهتمام مستثمري الأصول العالمية وكبار الشخصيات والوزراء والشركات والمكاتب المملوكة لأسرة واحدة من أكثر من 35 دولة حول العالم.

ويعكس هذا المؤتمر الذي يقام تحت عنوان «وفرة من أجل المستقبل» التزام العائلات المالكة لهذه الشركات بإحداث تغيير إيجابي، يدمج بين الحفاظ على الثروة وتحقيق الازدهار الاجتماعي والبيئي، كما يعكس مدى تمتع هذه الشركات بإرث من المرونة والاستثمار الأخلاقي والاستدامة والتنمية المجتمعية. وبعيداً عن الجوانب المتعلقة بالأصول المالية، يسلط المؤتمر الضوء على الجهود المتواصلة لإحداث أثر إيجابي مستدام، في حين تؤكد الاستثمارات القائمة الالتزام المشترك بالحفاظ على الثروة، مما يقدم تصوراً لمستقبل رغيد يقود فيه الابتكار والثروة معاً مسيرة التقدم والازدهار للأجيال القادمة.

وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لمعهد صناديق الثروة السيادية؛ إدوارد لونغهيرست بيرس، بالاستجابة الكبيرة للمشاركة في المؤتمر، حيث قام أكثر من 9500 شخص بالتسجيل لحضور الحدث العالمي الذي يتضمن 350 مقعداً فقط، ما يوضح الأهمية البالغة التي تحظى بها الشركات والمكاتب العائلية في سوق الشرق الأوسط. وأضاف: «نتطلع بحماس للترحيب بالشركات والمكاتب العائلية العالمية للقاء الشركات والمكاتب العائلية الإماراتية في دبي».

من جانبه، شدد رئيس معهد صناديق الثروة السيادية؛ لاكشمي نارايانان، على أهمية هذا المؤتمر كمنصة بارزة في القطاع، وقال: «يعتبر هذا المؤتمر منصة ونقطة التقاء مميزة وحيوية، حيث يلتقي شركاؤنا من مختلف أنحاء العالم لتكوين روابط مستدامة والتأسيس لأفكار مبتكرة تساهم بشكل فعال في إحداث تغيير جذري في مجال إدارة الثروات والمشهد الاستثماري. يجسد هذا المؤتمر التزامنا العميق بفتح آفاق جديدة، وتأسيس شراكات ممتدة، وإجراء حوارات مثمرة تتخطى الحدود النمطية لقطاع التمويل. فمن خلال هذا الملتقى، نقود الحركة التي ستؤسس لحقبة جديدة من التعاون، ما سيترك أثراً عميقاً في مستقبل الشركات والمكاتب العائلية وبيئات الاستثمار، والذي لن يقتصر أثره على الشرق الأوسط فحسب، بل سيمتد ليطال العالم أجمع».

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر استمراراً لمسيرة النجاح الذي حققه مؤتمر الشركات والمكاتب العائلية في أمريكا الشمالية، والذي شهد مشاركة شركات ذات أصول بلغت قيمتها 11 تريليون دولار، ويستلهم المؤتمر نجاحه أيضاً من مؤتمر الثروة العالمية 2023 الذي نظمه معهد صناديق الثروة السيادية، ويهدف مؤتمر الشركات والمكاتب العائلية 2024 في دبي (فورت دبي 2024) إلى زيادة حجم الفرص أمام الثروة المتنامية في المنطقة. ويشكل هذا المؤتمر منصة للتواصل الاستثماري العالمي، كما يدعو لاتباع أفضل الممارسات ويعزز التداولات الدولية بين الشركات والمكاتب العائلية المؤثرة ومستثمري الأصول.



