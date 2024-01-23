30 مليون معاملة لجمارك دبي بنمو 17.5 % في 2023

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أننا نشهد تعاظماً مستمراً لدور دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتجارة، ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد، مؤكداً أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات تمثل خارطة طريق لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني ومستدام حيث تعد الإمارات نموذجاً اقتصادياً حراً، منفتحاً على العالم، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، وهو ما يمثل محرك النمو للتجارة الخارجية.

وقال مصبح: إن جمارك دبي تدعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي حيث حققت الدائرة أداءً قياسياً للعام 2023، وقامت بتخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي مسجلاً نمواً بواقع 17.5 % مقارنة مع 25.8 مليون معاملة في العام 2022، مدفوعاً ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بلغت نسبة سعادة العملاء 98% عن هذه المعاملات الجمركية التي يتم تقديمها كخدمات الكترونية وذكية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع حيث يبلغ متوسط المعاملات الجمركية اليومية التي تنجزها برامج وأنظمة جمارك دبي 84 ألف معاملة.

أجندة دبي



وأوضح مصبح أن جمارك دبي تسعى إلى فتح قنوات وترسيخ العلاقات وتعزيزها مع شركاء دبي التجاريين واكتساب شركاء جدد، لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية في عام 2033، وفي هذا الشأن عقدت جمارك دبي العديد من الاجتماعات مع الشركاء والعملاء والجهات الدبلوماسية ومجالس الأعمال للدول كشركاء تجاريين ، وتم بحث أطر زيادة قيمة التبادل التجاري بما يصب في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لعام 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

خدمات رقمية

أطلقت جمارك دبي مشاريع وخدمات رقمية لتسريع العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي محور عالمي للتجارة ويوفر مشروع «تتبع حالة الشحنات» تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من مرحلة الوصول إلى مرحلة الإفراج، ويتميز بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي، ويهدف المشروع إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار بما يدعم زيادة العائد لاختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، يمكن هذا المشروع العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناء على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لأكثر من 200 ألف عميل (تشمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل)، بما يعزز شفافية عملية تخليص البضائع التي تتم على مدار الساعة ويساهم كذلك في تعزيز نسبة سعادة المتعاملين، كما يستهدف المشروع إلى تقليل عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الخاصة بالاستفسار عن الشحنات والبالغ عددها 55 ألف اتصال سنوياً.

ريادة الابتكار

تمكنت الدائرة من أن تصبح أول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على الزمالة الفخرية من منظمة الأفكار البريطانية، كما فازت الدائرة خلال حفل توزيع جوائز الأفكار البريطانية 2023 بالمركز الأول في فئة التصميم لابتكار الحقيبة الذكية والمركز الثاني في فئة الابتكار لابتكار الماسح العملاق للمركبات الكبيرة بالإضافة إلى الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني الرابع عشر للعام الثالث على التوالي من منظمة الأفكار البريطانية.

الاستقرار الأمني



تحرص جمارك دبي وضمن واجبها الوطني لحماية الحدود، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة، من التصدي وبكل حزم لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة لحماية المجتمع والاقتصاد، ونجحت الدائرة في تنفيذ 3748 محضر ضبط خلال العام الماضي، 1704 قضايا و 2044 محضراً جمركياً، وتنسجم هذه الجهود مع خطة الدائرة 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

تدوير 694 ألف قطعة

بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2023 نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم، كما بلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة في العام 2023 بإنجاز 131 ورشة عمل وفعالية توعوية بالملكية الفكرية شارك فيها 1618 مشاركاً من مختلف الفئات، كما تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية بالإضافة إلى تسجيل 8 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي.

تسهيلات جمركية

منحت جمارك دبي تسهيلات إصدار الفواتير لشركات المناطق الحرة ما ساهم في نمو حجم تجارة الشركات المستفيدة من هذه التسهيلات وتم تقديم الرأي لــ (120) مشروعاً للتشريعات منها (42) تشريعاً جمركياً، (20) تشريعاً محلياً و (58) تشريعاً اتحادياً، و إطلاق خدمة التدقيق الذاتي مع زيادة نسبة كفاءة وفعالية خطة التدقيق لعام 2023 بنسبة 39% مقارنة بالنسبة المحققة في 2022، وأثمرت جهود جمارك دبي عن إصدار قرارات تصنيف سلع للمتعاملين بما يقارب 24 ألف بند تعرفة جمركية والرد عبر الخدمات الالكترونية على ما يقارب 1850 استفساراً للمتعاملين بشأن التعرفة الجمركية والمنع والقيد، ودعم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية من خلال إصدار السياسات الجمركية المنظمة لتنفيذ هذه الشراكة.

دعم السياحة

عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي،وتشمل الخدمات التي توفرها الدائرة العديد من التسهيلات النوعية لحركة السياح والمسافرين، ويهدف برنامج الإفصاح الذكي اختصار وقت عبور المسافرين عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق، حيث يتيح البرنامج للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق الاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق والمتوفر على متجري جوجل بلاي و آبل ستور.