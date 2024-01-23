جولدمان ساكس يتوقع تخفيض الفائدة 4 مرات في 2024 وتراجع التضخم إلى 2%

قال الرئيس الدولي لاستراتيجية التداول في بنك جولدمان ساكس الأمريكي، جوشوا شيفرين، إن البنك يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة 4 مرات خلال 2024، ويرى أن التضخم في البلاد سيصل إلى 2% خلال العام.

وأضاف شيفرين، إن النصف الأول من 2024 سيكون مختلفاً عن الأعوام الـ4 الماضية، مع وجود أسواق متقلبة النطاق وعدم وجود اتجاهات تداول واضحة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ويرى البنك أن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض معدلات الفائدة ابتداءً من شهر مارس، ليصل مجموع التخفيضات إلى 4 مرات هذا العام، وسيصل التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقاً لجوشوا شيفرين، الرئيس العالمي لاستراتيجية التداول في بنك جولدمان ساكس.

ويتوقع المسؤول التنفيذي، الذي توقع بشكل صحيح العام الماضي هبوطاً سلساً في الاقتصاد الأمريكي، أن يحذو حذوه نظراء بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن بنك اليابان سيخالف هذا الاتجاه، وسيرفع معدلات الفائدة في أبريل، حسبما قال شيفرين في قائمته التي تضم 10 توقعات لعام 2024.

في حين أن الأصول الخطرة ستحقق مكاسب على نطاق واسع هذا العام، يحذر شيفرين من أنه سيكون من الصعب التنقل في النصف الأول مع تأرجح الأسواق بشأن الرهانات على توقيت ووتيرة تخفيضات معدلات الفائدة الفدرالية. وينصح المستثمرين بالبحث عن فرص في الأسواق الناشئة مثل تركيا ويروج للأسهم الصينية باعتبارها شراء متناقضاً بعد أن وصل المؤشر المحلي إلى أدنى مستوياته بسبب الوباء.

ومن غير المرجح أن تؤدي اضطرابات الشحن في البحر الأحمر نتيجة للتوترات الجيوسياسية إلى ردع الاتجاه الهبوطي الأوسع في ضغوط الأسعار، وفقاً لمتداول جولدمان ساكس. وأضاف إنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل هدف التضخم إلى نطاق يتراوح من 1.5% إلى 2.5% العام المقبل بمجرد تحقيق هدف 2%.

ومن المتوقع أن يبقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معدلات الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي.