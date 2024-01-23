«بنتلي» تسلم 13560 سيارة في 2023

حققت «بنتلي موتورز» سنتها الثالثة الأفضل على الإطلاق في 2023 مع مبيعات دولية بلغت 13560 مركبة فاخرة. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 11 % عن 2022، عندما سجلت «بنتلي» نتيجتها الأفضل على الإطلاق، إلا أن الاهتمام بعمليات التخصيص الفاخرة قد وصلت إلى مستويات أعلى من قبل.

فقد سعى حوالي ثلاثة أرباع العملاء وراء خيارات التخصيص المختلفة، التي يصل عددها إلى 46 ملياراً من مجموعة الخيارات القياسية، وذلك بهدف إضفاء محتوى خاص وحصري من قسم «مولينير» التابع لشركة «بنتلي»، وهو ما مثل زيادة بمقدار 43 % عن 2022، الأمر الذي يشكل دليلاً على الرغبة بالحصول على المزايا الحصرية الفريدة فعلاً، ضمن عالم الفخامة.

كما أقبل العملاء أكثر على الطرازات الأعلى إيراداً مثل «إس» و«أزور» و«سبيد»، حيث سجل هذا الجمع من الطرازات نسبة 70 % مقارنة مع 30 بالمئة في 2022. من جهتها تخطت أيضاً Bentayga Extended Wheelbase التوقعات، حيث حصدت أكثر من ثلث الطلبات، التي تلقتها الشركة على المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، وذلك خلال سنة المبيعات الكاملة لها.

أما مجموعة المركبات الهجينة من «بنتلي» فقد حافظت على شعبيتها مع احتلال المملكة المتحدة للمرتبة الأولى بين الأسواق، حيث فضل واحد من كل أربعة عملاء لطرازات «بنتياجا» و«فلاينج سبير» الخيار الهجين.

وبالنظر إلى الأداء على الصعيد الإقليمي فقد استمرت الظروف الصعبة في الأسواق.

وعلى الرغم من النمو الإيجابي في منطقة آسيا-الباسيفيك (زيادة 5 %)، والشرق الأوسط والهند وأفريقيا (زيادة 2 %)، إلا أن بعض الأسواق الرئيسية مثل الصين والمملكة المتحدة قد شهدت تراجعاً بنسبة 18 في المئة لكليهما.

وتعليقاً على نتائج المبيعات الدولية قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لدى «بنتلي موتورز»: لم يكن سوق السيارات الفخمة منيعاً ضد الظروف كثيرة التحديات، التي شهدتها الأسواق حول العالم، خلال النصف الثاني من 2023.

وعلى الرغم من هذا تمكنا من تحقيق ثالث أفضل نتيجة سنوية لنا بمبيعات التجزئة في تاريخ العلامة التجارية، ونحن ندخل 2024 مع قائمة طلبات طويلة. بناء على هذا كانت جودة مبيعاتنا أفضل بكثير، مع زيادات بارزة في الإصدارات الأعلى قيمة، وظهور نمو بارز في الطلب على خيارات التخصيص الحصرية.

وأضاف: نحافظ على تفاؤلنا الحذر للسنة أمامنا، مع استمرار الطلب الدولي القوي، وفقاً للأسواق والطرازات، وبروز مستويات عالية من الاهتمام بطرازاتنا الهجينة، والمزيد غيرها الذي سيأتي هذا العام.



