«بريمير موتورز» توسّع حضورها في الإمارات

وسعت «بريمير موتورز» نطاق حضورها في الإمارات بافتتاح منشأة جديدة ومتكاملة تشمل معارض مبيعات ومراكز صيانة وقطع غيار في مدينة العين، شارع خليفة بن زايد الأول.

وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة حوالي 157,000 قدم مربعة، وتضم العلامات التجارية المفضلة في الإمارات، بما فيها «فورد» و«لينكون» و«جاكوار» و«لاند روڤر».

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: يندرج افتتاحنا لهذه المنشأة الجديدة في إطار مساعينا الرامية لدعم العملاء وإسعادهم، وتقديم تجربة مميزة على كافة الأصعدة.

فهي تتضمن صالات عرض على أحدث طراز، ومراكز صيانة ومنافذ قطع غيار مجهزة بشكل متكامل. وتدمج المنشأة الجديدة تجربة العملاء الرقمية والحسيّة بسلاسة في تجربة فارهة من الطراز العالمي، لتزودهم بالخدمة الاستثنائية التي يتوقعونها منّا.

وتضم صالات العرض المخططة بدقة والمصممة وفقاً لأحدث المعايير الدولية للعلامات التجارية، مساحات مخصصة لعرض المركبات الجديدة والمستعملة المعتمدة من العلامات التجارية الأربع، وأخرى لتخصيص المركبات حسب الطلب، بالإضافة إلى مساحات لعرض أكسسوارات هذه العلامات. كما تمثل الغرف المخصصة لتسليم المركبات إلى العملاء نقطة بداية لرحلات لا تنسى لهم مع مركباتهم الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، واستعداداً لعرض المركبات الكهربائية، تم تجهيز صالات العرض الجديدة بالبنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي.

وتضم صالة عرض «فورد» أكثر من 16 مركبة جديدة تأتي مع عقد خدمة وضمان لخمس سنوات أو 100.000 كلم، وخمس مركبات «فورد» مستعملة ومعتمدة، والتي تخضع لفحص كامل يشمل 164 نقطة. يتم تسليم مركبات «فورد» المعتمدة للعملاء مع عقد خدمة وضمان لمدة سنتين، بالإضافة إلى ضمان إعادة شراء خلال 30 يوماً.

أما صالة عرض «لينكون» فتضم أربع مركبات جديدة تأتي مع عقد خدمة وضمان لخمس سنوات أو 100.000 كلم، بالإضافة إلى مركبتين «لينكون» معتمدتين تخضع لفحص كامل يشمل 200 نقطة، ويتم تسليم مركبات «لينكون» المعتمدة للعملاء مع عقد خدمة وضمان لمدة سنتين، بالإضافة إلى ضمان إعادة شراء خلال 15 يوماً.



وتضم صالتا عرض «جاكوار» و«لاند روڤر» 11 مركبة جديدة، ويشمل ذلك المجموعة الكاملة من أحدث طرازات العلامتين والتي تتضمن عقد خدمة لمدة خمس سنوات أو 65.000 كلم، وضمان وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 150.000 كلم، بالإضافة إلى أربع مركبات معتمدة تشمل ضماناً معتمداً لمدة سنتين على الأقل، مع خدمات المساعدة على الطريق لمدة 24 شهراً على مدار الساعة.

وإخضاع المركبات لفحص ميكانيكي وكهربائي واختبار سلامة عبر 165 نقطة. ويتولى فنيون مدرّبون لدى «جاكوار لاند روڤر» تجديد جميع المركبات المعتمدة والمستعملة باستخدام أحدث التقنيات وقطع الغيار الأصلية. وتخضع جميع المركبات لفحص عداد الكيلومتر المعتمد، بالإضافة إلى عرض تاريخ خدمات الصيانة بالكامل، وإجراء اختبار عملي للمركبات على الطريق.



