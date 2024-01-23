«إمباور» و«الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد» تضعان معايير دولية لتبريد المناطق



أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE، اتفاقية لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم اعتباراً من 2025 المقبل.



ووقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، وجينجر سكوجينز رئيسة الجمعية الأمريكية، خلال مشاركة «إمباور» في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء 2024، الذي يختتم اليوم في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «حجم المكاسب البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتبريد المناطق يستدعي تعاون الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة الحيوية لنشر ثقافة تبريد المناطق وتوسيع الرقعة الجغرافية واستخدامها بهدف تعميم تلك المكاسب على المزيد من المجتمعات في مختلف دول العالم.

موضحاً أن الجمعية الأمريكية و«إمباور» اجتمعتا على تحقيق ذلك الهدف الإنساني من خلال التأسيس لمعايير مهنية في إطار إرشادي واضح يساعد السلطات المعنية في مختلف الدول على تبني أنظمة تبريد المناطق بما يتلاءم مع الطبيعة المناخية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية في تلك البلدان واحتياجات مجتمعاتها. ونسعى من خلال فريق البحوث والتطوير أو من خلال الشراكات النوعية التي نبرمها مع الشركاء الدوليين لتطوير حلول عملية لكفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز خدمات التبريد في الأماكن المغلقة.