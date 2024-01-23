الإمارات السوق الأهم لعلامة «ألفا روميو» خليجياً

أكد سلافن كلارين-سميليانيك، المدير الإداري لمجموعة «ألفا روميو» في منطقة الشرق الأوسط أن الإمارات تعتبر السوق الأهم للمجموعة على مستى دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك بمناسبة إعلان «ألفا روميو»، العلامة الإيطالية العالمية الرائدة في صناعة السيارات، عن تحقيق نمو مبيعاتها في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة قدرها 5% في العام 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغت نسبة نمو المبيعات في الإمارات 24% على أساس سنوي في العام 2023 مقارنة بعام 2022، وقدمت «ألفا روميو» أداء استثنائياً في العام 2023 أسهم في تعزيز مكانة الشركة في دول الخليج، وعلى المستوى الدولي.

وقال سلافن كلارين-سميليانيك: يعكس ازدهار أعمال «ألفا روميو» في 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، التزامها الراسخ بالتميز والابتكار.

وتحظى علامة «ألفا روميو» التجارية بمكانة كبيرة ومهمة في المنطقة، بفضل الأداء المميز لسياراتها تونالي وجوليا وستيلفيو. وقد تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية بفضل تركيزنا على خدمة العملاء والشراكات، التي عقدناها مع وكلائنا في الشرق الأوسط. وسنواصل العمل على تحقيق المزيد من النجاح في العام 2024، وتعزيز مكانة «ألفا روميو» باعتبارها الخيار المفضل لمحبي السيارات مميزة الأداء.

وتلتزم «ألفا روميو» بتقديم أعلى مستويات الأداء الفائق مع التصاميم الأنيقة المتطورة، لتوفير تجربة قيادة تلبي متطلبات عشاق السيارات في جميع دول المنطقة.



