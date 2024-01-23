محكمة بريطانية تعرقل خطة إعادة هيكلة ديون شركة أدلر العقارية الألمانية

حصل دائنون لشركة العقارات الألمانية أدلر على حكم قضائي من محكمة الاستئناف البريطانية لوقف خطة لإعادة هيكلة ديون طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات يورو (5ر6 مليارات دولار) وهو ما يهدد محاولات تعافي الشركة الألمانية.

وألغت محكمة الاستئناف البريطانية حكما سابقا أعطى الضوء الأخضر لخطة إعادة الجدولة وسمحت للدائنين المعارضين للخطة وبينهم شركات "دي.دبليو جروب" و"ستراتيجيك فاليو بارتنرز" برفض الخطة الخاصة بديون يمتد أجلها إلى 2029.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكم القضائي أثار الغموض حول مستقبل شركة أدلر التي قد تحتاج إلى جولة ثانية من إعادة هيكلة ديونها. كما يمكن أن ينسف الحكم محاولات

أدلر بيع أصولها بطريقة منظمة وهي عنصر رئيسي في خطتها لسداد مستحقات الدائنين واستمرار نشاطها.

وقد يشعر المشترون المحتملون لهذه الأصول الآن بالقلق من احتمال الدخول في مفاوضات طويلة ومكلفة مع الطرف الآخر الذي أصبح مستقبله القريب في يد القضاء البريطاني.

وانخفض سعر سهم أدلر بنحو 30% في بداية تعاملات اليوم قبل أن يقلص أغلب خسائره في وقت لاحق. كما انخفضت القيمة السوقية لسندات أدلر التي تستحق السداد في يوليو 2025 بمقدار 5ر13 يوروسنت لكل يورو لتصل إلى 57 سنتا لكل يورو بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فرانكفورت.

من ناحيتها قالت أدلر إنها ستواصل إعادة هيكلة ديونها كما هو مخطط، مشيرة أن الى أن الحكم ليس له تأثير على سنداتها، وأن "شروط وظروف السندات مازالت سارية بغض النظر عن قرار محكمة الاستئناف".



