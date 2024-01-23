الأبيض الإماراتي يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة امم آسيا 2023 كثاني المجموعة و يواجه منتخب طاجيكستان

تأهل المنتخب الوطني للقاء منتخب طاجيكستان ثاني المجموعة الأولى في الثامنة من مساء الأحد المقبل، بتوقيت الإمارات، ضمن دور الـ16 لكأس آسيا بقطر، رغم الخسارة من المنتخب الإيراني 1-2، في مباراتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، والتي جرت على ملعب إستاد المدينة التعليمية في الريان مساء اليوم، وذلك بعدما حسم منتخبنا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني الذي حل في المركز الثالث بفوزه على منتخب هونغ كونغ 3-0، ضمن الجولة نفسها على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، وضمن المنتخب الفلسطيني تأهله ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، وسجل لمنتخبنا يحيى الغساني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وأحرز هدفي منتخب إيران مهدي طارمي في الدقيقتين 26 و65، لتحسم إيران صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بوصولها إلى 9 نقاط من 3 مباريات، وودعت هونغ كونغ البطولة الآسيوية برصيد خالٍ من النقاط.

ولعب المنتخب الإيراني كامل الشوط الأول بضغط هجومي، وقابله منتخبنا بتركيز دفاعي، ومحاولات للاستفادة من بطء الخط الخلفي للمنافس، بتنظيم هجمات مرتدة لكنها لم تشكل خطورة؛ لأنها افتقدت الكثافة العددية والتركيز والسرعة المطلوبة، وتصدى حارس منتخبنا خالد عيسى، لأول تهديد على مرماه بحرمان إيران من فرصة انفراد في الدقيقة 11، وسبق سردار آزمون، دفاع وحارس منتخبنا، وخطف كرة رأسية علت العارضة في الدقيقة 18، وخرج خالد عيسى في توقيت غير مناسب لقطع الكرة من أمام مهدي طارمي، الذي لعب كرة عرضية وأبعدها الدفاع من أمام مرمانا إلى ركلة ركنية في الدقيقة 24، ولعب آزمون تمريرة ساقطة خلف مدافعي «الأبيض»، واستلمها مهدي طارمي، وانفرد وسجل منها هدفاً لمنتخب بلاده في الدقيقة 26، وألغى الحكم هدفاً إيرانياً في الدقيقة 33 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأجرت إيران تغييراً اضطرارياً بخروج صادق محرمي في الدقيقة 45.

وتحرر منتخبنا قليلاً من حذره الدفاعي مع انطلاقة الشوط الثاني، مع حفاظ المنتخب الإيراني على طريقته الهجومية، ولاحت أول خطورة حقيقية لمنتخبنا في الدقيقة 58، من تسديدة قوية للاعبنا عبد الله رمضان، من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الإيراني، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتعرض لاعبنا يحيى الغساني، للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسددها الغساني بنفسه في الدقيقة 64، وصدها الحارس الإيراني علي رضا، ووسط صدمة لاعبينا من ضياع فرصة حقيقية للتعادل، خطفت إيران هدفاً ثانياً بتسديدة قوية من مهدي طارمي في الدقيقة 65، ثم ألغى الحكم هدفين لإيران في الدقيقتين 67 و81، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسدد فابيو دي ليما، كرة مباشرة ذهبت بين يدي حارس إيران، ولكنه وقف عاجزاً أمام التصدي لتسديدة يحيى الغساني القوية في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز