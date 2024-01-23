فيديو .. ما هما أخطر جزأين في الدجاج على الصحة؟

يعتبر الدجاج من أفضل البدائل التي تغني عن تناول اللحم، حيث يتم تفضيل تناول الدجاج لاحتوائه على نسبة أقل من الدهون المشبعة، فضلاً على وجود نسبة أعلى من أحماض أوميغا 6 الدهنية، كما يفضل تناول الدجاج بدلاً من اللحم، لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الزنك والنحاس والحديد وفيتامينات ب وغيرها، غير أن هناك أجزاء في الدجاج يجب الابتعاد عن تناولها.

وكشف الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، عن أكثر قطعتين في الدجاجة تمثل خطرًا على صحة الإنسان وخصوصًا الأطفال عند تناولها، وفقا للمصري اليوم.

وقال «بسطامي»، ببرنامج «حكايات ومعجزات»، المعروض على فضائية «ten»، أمس الثلاثاء، إن أكثر جزأين موجودين في الدجاجة، يؤذيان الإنسان وخاصة الأطفال، هما الجلد والكبدة.

وأوضح أن الأبحاث بينت أن جلد الدجاج والكبدة أكثر جزأين في الدجاجة يحتويان على أعلى تركيز من المضادات الحيوية والأدوية التي تعطى للدجاجة.

وتابع: «لو أنا شاكك، الأفضل نستغنى عنهم، اللحمة مفيهاش مشكلة لأن البواقي الدوائية فيها لا تذكر، الجلد أصلا مش صحي، وأكثر عضو في بواقي دوائية».

وكشف «بسطامي»، أن لون الكبدة السليمة يجب أن يكون بنيا فاتحا، موضحًا أنه إذا كان لونه محتقنا أو غامقا أو يحتوي على بثور فيجب التخلص منه وعدم تناوله.





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