اختبار دم ثوري يكشف مرض الزهايمر قبل 15 عاماً من ظهور الأعراض

مرض الزهايمر هو اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، ويسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية.

وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية. ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.

لا يوجد علاج يشفي من داء الزهايمر. وفي المراحل المتقدمة، يؤدي التدهور الشديد في وظائف الدماغ إلى الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى. ويمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.

في اكتشاف علمي يعطي أملاً للسيطرة على المرض في كشف مؤخراً عن اختبار جديد للدم يمكنه تشخيص مرض الزهايمر قبل 15 عامًا من ظهوره، وسيكون الاختبار الجديد متاحًا في الولايات المتحدة خلال أيام.

سيتمكن المرضى من طلب اختبار ALZpath Dx بقيمة 500 دولار – والذي يعمل من خلال البحث عن بروتين خطير في الدم – من خلال طبيبهم.

وأظهرت الأبحاث أن الاختبار الجديد دقيق تمامًا – وأسرع بكثير – من الأساليب الحالية التي تتضمن مواعيد طويلة وسحب السوائل من داخل الحبل الشوكي.

واعتبر الخبراء أن الاختبار الجديد سيغير قواعد اللعبة، قائلين إنه سيجعل تشخيص مرض الزهايمر سهلا مثل "ارتفاع نسبة الكوليسترول".

لكن آخرين أثاروا مخاوف بشأن استخدام الاختبار لاكتشاف المرض بين الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، قائلين إن الكثيرين قد يكون لديهم علامات على الحالة ولكنهم لا يعانون أبدًا من التدهور المعرفي.

وقال الدكتور أندرياس جيرومين، وهو كبير المسؤولين العلميين الذين عملوا على الاختبار، لموقع DailyMail : "هدفنا، هو توفير الوصول إلى اختبارات تشخيصية لمرض الزهايمر، وهذا ما يحتاجه ويريده المرضى والأطباء، لذلك نريد إتاحة هذه الأدوات".

وأضاف "ما يحتاجه الأطباء هو عينة من الدم والتي يمكن سحبها بسهولة، وربما في المنزل، وفحصها بسهولة وإرجاع النتائج إلى الطبيب".

وسيقوم الأطباء بسحب دم المرضى، قبل إرسال العينات إلى مختبر NeuroCode في ولاية واشنطن، والذي يمكنه إجراء مئات الاختبارات يوميًا.

هناك أيضًا محادثات جارية لبدء إجراء الاختبارات في ثلاثة إلى أربعة مختبرات أخرى عبر الغرب الأوسط وعلى الساحل الشرقي.

يستغرق الاختبار – الذي طورته شركة ALZpath ومقرها كاليفورنيا – بضع ساعات حتى يكتمل بالنتائج ثم يتم إرساله مرة أخرى إلى الطبيب. يمكن أن يستغرق وصول عينات الدم أيامًا، اعتمادًا على مكان إرسالها في الولايات المتحدة، ولا يحتاج الاختبار إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA).

منذ عام 1906، عندما أبلغ الطبيب النفسي السريري ألويس ألزهايمر لأول مرة عن "مرض شديد في القشرة الدماغية" إلى الكشف عن آليات المرض في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين إلى عقار "ليكانيماب" "الاختراق" الأخير، أمضى العلماء أكثر من قرن من الزمان في محاولة التعامل مع هذا المرض.

ويعاني حوالي 6.7 ملايين أمريكي من مرض الزهايمر، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 13 مليوناً بحلول عام 2050.

وقال الدكتور جيرومين إنهم يطورون خططًا لتقديم الاختبار في المستشفيات، حيث يمكن الانتهاء منه في أقل من 30 دقيقة، لكن هذا سيتطلب موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وقال إنهم بدأوا الآن العمل مع إدارة الغذاء والدواء للموافقة على هذا الإصدار من الاختبار، لكنهم لا يتوقعون أن يكون متاحًا حتى عام 2025 أو 2026.

الاختبار مخصص حاليًا لكبار السن الذين لديهم بالفعل أعراض مرض الزهايمر أو يشعرون بالقلق من احتمال إصابتهم بهذه الحالة.

وقال الدكتور جيرومين إنهم يعملون على نسخة منفصلة تشير إلى مدى احتمالية إصابة شخص ما بالمرض.

وقال باحثون سويديون إن الاختبار يعمل من خلال تحليل مستويات المؤشر الحيوي في الدم p-tau217، والذي يتوافق مع مستويات تاو والأميلويد في الدماغ.

تبدأ هذه البروتينات في التراكم في الدماغ قبل ظهور الأعراض بعشرة إلى 15 سنة.

ويُعتقد أنها تقف وراء مرض الزهايمر لأنها يمكن أن تشكل كتلًا في الدماغ يُعتقد أنها تعطل الاتصال بين الخلايا.

وفي دراسة أجريت في السويد على 786 شخصًا، وجدوا أن الاختبار كان دقيقًا بنسبة 97 بالمائة في التنبؤ بمرض الزهايمر.





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