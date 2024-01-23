«دبي للثقافة» ترعى مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ 16

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن رعايتها لفعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، بهدف توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تمكينهم من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم، وتحفيزهم على المشاركة في المهرجانات الأدبية العالمية.

سيشهد محور ((بالإماراتي)) مشاركة نحو 52 كاتباً ومبدعاً، سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية ستعقد خلال فترة المهرجان، الذي ينطلق 31 يناير الحالي، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، في دبي.

وفي هذا السياق أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) حرص الهيئة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون المحلي، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم المبدعين وأصحاب المواهب المحلية، وتعزيز حضورهم على الساحة، وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور.

ويتضمن برنامج محور ((بالإماراتي)) عدداً من الجلسات، التي تسلط الضوء على الإبداعات المحلية، ومن بينها جلسة ((لقاء قامات الأدب))، التي تجمع كلاً من معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والكاتب علي أبو الريش، يناقشون فيها واقع الأدب والشعر الإماراتي.

فيما يتناول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في جلسة ((العالم ككتاب مفتوح)) فكرة منصات السفر المبتكرة، التي تسهم في تحفيز الزوار على استكشاف دبي، ويشارك ضرار بالهول، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات في جلسة ((هوس المنصب))، ويتحدث فيها عن العلاقة المعقدة بين الموظف والمدير.

وضمن محور ((بالإماراتي)) سيكون زوار المهرجان على موعد مع رائدي الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف مفتاح النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وهزاع المنصوري خلال مشاركتهما في جلسة ((الإمارات في الفضاء))، التي ستشهد إطلاق كتاب ((ذاكرة الفضاء المصورة)) من إصدار دار ((ELF)) للنشر، إحدى مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب، وتحتفي جلسة ((1.. 2.. 3.. أكشن))، التي تستضيف كلاً من المخرجة نجوم الغانم، والمخرج نواف الجناحي بإنجازات السينما الإماراتية.

ويتضمن البرنامج ورشة ((فنون الكولاج))، وجلسة ((برنامج آخر الليل))، و((الاتجاه المعاكس.. بين الكاتب والناشر))، بالإضافة إلى جلسة ((شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين))، وجلسة ((وطننا.. من الخليج)).