الشعر في الإمارات.. عصر ذهبي موشّى بأبهى القوافي

الشعر لغة الروح وبيان الحكمة، ولا تزال الكلمة تخترق القلوب ما دامت قوية أصيلة نابعة من إحساس عميق، وثقافة واسعة وبلاغة آسرة، والشعر هو الكلمة في الأغنية والعتاب والحب والغياب والعتمة والكثير من التفاصيل، التي خلدها بين سطوره على مد العصور، وتغنى به العرب منذ القدم، وتفاخروا به ولا يزالون.

ولا تزال الإمارات تهتم بالشعر والشعراء بمختلف الطرق والوسائل حتى باتت قبلة لصانعي الكلمة ومحبي النظم والقوافي، ففيها العديد من مهرجانات الشعر، والبرامج الخاصة به والمسابقات والأمسيات، التي تشكل بيئة خصبة للشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن خلال تلك الفعاليات يسطع اسمهم عالياً في سماء الكلمة.

تجربة

وفي مجال اهتمام الإمارات بالشعر والشعراء أكد الشاعر العراقي خالد الحسن أن هذا البلد الجميل بات بمثابة ((عكاظ)) الشعراء، فلا يوجد اليوم شاعر تكتمل تجربته الشعرية والأدبية الحقيقية والصحيحة دون أن يكون له موطئ قدم في الإمارات، هذا البلد العظيم والمعطاء في كل شيء وبخاصة في مجال الثقافة والفن والأدب والشعر.

وأضاف: نحن كعرب نشأنا على حب الشعر ونظمه والاستمتاع بسماعه، والإمارات بلد يرسخ هذه العادات والقيم بشكل واضح خاصة أننا في البلدان العربية بتنا مشغولين بأمور أخرى غير الشعر والأدب بكل أسف، إلا أن الإمارات تعطينا الأمل دائماً بغد مزدهر للشعر، خصوصاً في ظل الجهود الكبيرة، التي تقدمها الدولة لكافة الشعراء ومحبي الشعر من مختلف الأنحاء، وتوفير الجو الثقافي والبيئة الخصبة لنموه وامتداده، فبات لدينا أمل كبير في أن يعود الشعر مؤثراً في المجتمعات، وله صوت مسموع كما كان في السابق، ونشكر الإمارات لكل ما تقدمه لنا، وبات الشعراء يقصدون الإمارات من كل بقاع الأرض.

قيمة ونهج

الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري قالت: نعيش الآن في مرحلة ذهبية للشعر والشعراء، والإمارات أثبتت أن هذا العصر ليس فقط عصر الرواية والأدب، بل عصر الشعر أيضاً، ونحن محظوظون في الإمارات بأن لنا قادة شعراء، بدءاً من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما زلنا تحت ظل قادة شعراء يبنون هذه الدولة، ويؤسسون نهجاً ومسلكاً واضحاً للشعر.

وأوضحت أن اهتمام الإمارات بالشعراء لم ينحصر على أبنائها فقط، بل امتد لكافة أنحاء الوطن العربي، وباهتمامها المتزايد بهذا المجال انتقل الشعر من بين دفات الكتب والأوراق ليصبح واقعاً يعيش بين الناس وبالقرب منهم سواء من خلال المسابقات المخصصة للشعر أو مختلف البرامج التلفزيونية والمسموعة وغيرها الكثير، وكل عام نرى تجديداً في هذه البرامج المخصصة للشعر، ما يدفعنا لمنافسة أكبر وللعمل بشكل أوسع لنبقيه حاضراً بين متابعيه ومحبيه.

الشاعر اليمني عمر المقدي قال: نشأتي الشعرية الحقيقية كانت في الإمارات، وتبلورت من خلال مشاركتي في برنامج ((أمير الشعراء)) في أبوظبي، خلال العام الماضي، وشاركت في أمسية شعرية بمكتبة محمد بن راشد بدبي، برفقة مجموعة من الشعراء أيضاً، وبهذا لا يمكننا سوى الاحتفاء بالشعر كما يحتفي بنا أهل الشعر ومحبوه.

وأضاف: في الإمارات يتم الاهتمام بنا في مختلف المحافل المخصصة للشعر وعشاقه، وبمنافسة تدفعنا لكتابة الأجمل، وبلا شك فإن دولة الإمارات تولي الشعراء والشعر اهتماماً كبيراً وتقدم فرصاً ذهبية لهم، وأستطيع أن أقول إننا أتينا إلى الإمارات نبحث عن ذواتنا، وعدنا ونحن نحمل كل شيء من الإمارات الحبيبة.

قبلة المثقفين

الشاعرة السورية دانا أبو محمود أكدت أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالمجالات الثقافية والأدبية، وحسب رأيها فهي قبلة المثقفين العرب، خاصة أن الاهتمام يأتي من قبل مؤسسات الإمارات، التي تقدم العديد من الفرص للشعراء للانطلاق والتعبير عن أنفسهم والظهور أيضاً، وتفتح لهم أبواب الإبداع على مصراعيه سواء من خلال البرامج التلفزيونية المتخصصة أو الأمسيات الشعرية والمهرجانات الثقافية والأدبية، التي تنظمها على مدار العام، ودائماً هناك تطوير بطريقة طرحها ومحتواها.