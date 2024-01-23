روائع الباليه الصينية في ضيافة دبي أوبرا 30 الجاري

تستضيف دبي أوبرا فرقة الباليه الوطنية الصينية يومي 30 و31 يناير الجاري، حيث ستحيي برنامجاً يبدأ بعرض ((السنة الصينية الجديدة)) التي تعد النسخة الصينية لباليه ((كسارة البندق))، يليها مقتطفات من باليه ((لا بايادير)) الشهيرة، وباليه ((دون كيشوت))، وعرضين في الختام، أحدهما ((برميننت يسترداي)) من فن الباليه المعاصر، والآخر ((النهر الأصفر)) من فن الباليه السيمفوني.

ويؤدي العرض الذي تنظمه شركة ((مالتي إفنتس)) مجموعة من الراقصات والراقصين الموهوبين المنتمين إلى تلك المؤسسة العريقة التي تأسست عام 1959 وتحمل في جعبتها أكثر من 200 عرض باليه بما في ذلك، كلاسيكيات عالمية مثل ((بحيرة البجع))، و((دون كيشوت)) و((جيزيل)) و((كارمن)) و((أونجين)) و((طائر النار)) و((الحورية الصغيرة)) و((لا بايادير)) وغيرها.

وكانت بداياتها في الباليه الروسي في عام 1959، قبل تطورها لاحقاً عبر استيعاب مزايا مدارس الباليه الكبيرة في بلدان العالم، وصولاً إلى إثراء أسس الباليه الخاص بها بأعمال من مختلف المدارس والأساليب جسدت حياة الصينيين واستوحت رقصاتها من واقع البلاد.

وفي عام 1959، شكلت باليه ((بحيرة البجع)) القفزة الأولى للفرقة تحت قيادة المايسترو الروسي بيوتر غوسييف، ثم جاءت كلاسيكيات أخرى أضيف إليها إبداعات أصلية مثل ((السرية النسائية الحمراء)) الذي شكلت الولادة الأولى لعمل باليه صيني ضخم مع استخدام مؤلف ومخرج العمل أسلوب الرقص القومي والووشو في مفردات رقص الباليه للتعبير عن قصة الحرب الثورية الصينية.

تلا ذلك ((تضحية العام الجديد))، و((النهر الأصفر))، و((رفع الفوانيس الحمراء)) التي شكلت القفزة الثالثة في تطور الباليه الصيني نحو اتجاه متعدد العناصر يجمع بين أوبرا بكين الصينية والباليه، وبدمج بعض عناصر الرقص الحديث في التشكيلات الراقصة، ومن ثم ((جناح الفاوانيا))، و((السنة الصينية الجديدة))، و((نداء الرافعة))، و((نور القلب))، و((الغال ذو الألوان التسعة)).

ثقافات

يفيد موقع ((دبي أوبرا)) أن العديد من أعمال الباليه الخاصة بالفرقة اشتهرت كأعمال فنية صينية كلاسيكية، وبعضها أصبح مشهوراً عالمياً، وهي دمجت في رقصاتها بين الكلاسيكي والحديث، والثقافات من جميع أنحاء العالم. وقد فاز عدد كبير من راقصي الباليه ومصممي الرقصات والموسيقيين وفناني المسرح في الفرقة بجوائز دولية كبرى وتعاونوا مع نجوم عالميين في مجالات تخصصهم.

وتوصف باليه ((السنة الصينية الجديدة)) التي ستؤديها الفرقة في ((دبي أوبرا)) بأنها قصيدة رائعة للباليه الكلاسيكي والثقافة الصينية، إذ غالباً ما تتضمن مشاهد شبه كرنفالية وأزياء مشرقة زاهية ومنتجات صينية كالطائرات الورقية ما يذكر بثقافة البلاد، فيما توصف باليه ((لا بايادير)) التي ستؤدي الفرقة مقتطفات منها في ((دبي أوبرا))، بأنها من تحف الباليه الكلاسيكي الروسي الأكثر تحدياً، وغالباً ما أدت الفرقة الصينية النسخة الخاصة بالراقصة الأسطورية الروسية المولد ناتاليا ماركوفا، أما باليه ((النهر الأصفر)) التي ستؤديها الفرقة فتتضمن وفرة من مهارات الباليه والحركات البهلوانية مع الرقص الصيني مع استخدام موسيقى أحد أعظم الموسيقيين الصينيين شيان شينغهاي، خلال الحرب العالمية الثانية، وحيث يظهر النهر الأصفر في صور قوية كرمز إلى الروح الوطنية للصين.

يذكر أن دبي أوبرا سبق وقدم حفل رأس السنة الصينية في 14 يناير الجاري في أمسية فريدة عرضت التراث الغني للثقافة الصينية، خصوصاً فنون الموسيقى والقصص المأثرة والتمثيل المبهر والرقصات الفنية المختلفة لتعبر عن الجوهر الروحي للعادات الصينية المحلية والتقاليد العريقة.