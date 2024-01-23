ندوة الثقافة والعلوم تعتمد برنامج فعاليات ثرياً

عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعه الأول للموسم الجديد برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة الجوائز والمسابقات، والمهندسة مريم ثاني رئيس لجنة المكتبة والنشر، وعلي الشريف رئيس اللجنة الشبابية.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأقر البرنامج الثقافي لما يتميز به من تنوع الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات الذائقة الجماهيرية وتتماشى مع التطورات التقنية والآنية، وتواكب المستجدات الثقافية والأدبية، وتشمل جميع النواحي الفكرية والإبداعية والفنية.

مشاركات

كما أقر المجلس برنامج النادي العلمي بما يضمه من أنشطة ودورات وورش لصقل قدرات ومواهب الطلاب والمنتسبين، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والتي تعزز ملكات الطلاب والمبدعين من الأطفال.

واطلع المجلس على عدد من العروض والطلبات للتعاون والشراكة الإعلامية والفنية في فعاليات عدة، كذلك وافق المجلس على عدد من طلبات العضوية الجديدة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والتي تستقطب زخماً جماهيرياً وتؤصل للفن الراقي الرصين من موسيقى ومسرح وعروض سينمائية متنوعة، وكذلك متابعة مستجدات الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية على وجه الخصوص.