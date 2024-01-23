نجوم الصف الأول غائبون عن «دراما رمضان»

أسابيع قليلة وينطلق ماراثون الدراما الرمضانية 2024 في مصر، ولعل أحد الملامح البارزة لهذا الموسم هو غياب عدد من النجوم التقليديين للدراما الرمضانية الذين يتهافت الجمهور على مشاهدتهم، وينتظرهم بشكل دوري ومنتظم، حيث قرر هؤلاء النجوم الغياب لأسباب مختلفة.

وجاء على رأس قائمة النجوم الغائبين الفنانة يسرا، التي وقعت بين عدة اختيارات لم ينل أي منها نصيباً للتنفيذ، وذلك بعد أن كشف المنتج جمال العدل أنه لن يقوم بالإنتاج لها هذا العام بسبب سوء مسلسل العام الماضي.

أما الفنان محمد رمضان، الذي يعد الأعلى مشاهدة في السنوات الماضية خلال شهر رمضان، فيغيب عن الظهور بعد تأجيل المشاركة بمسلسل ((جعفر العمدة2)) لهذا العام، فضلاً عن انشغاله بالسينما حيث تصوير فيلم ((أسد أسود)) الذي يراهن على أن يكون ذا صدى حين عرضه.

عقود

وعلى ذات الشاكلة، قرر الفنان عمرو سعد الابتعاد عن دراما رمضان 2024، وتأجيل مشاركته للعام المقبل بعد أن قام بإمضاء مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، على أن يتم عرض المسلسل في 2025، واعداً الجمهور بأن يكون هناك مسلسل ضخم ينال إعجاب الجميع، كما أنه منشغل بالسينما خلال الفترة المقبلة حيث يستعد لتقديم فيلم عالمي، يشغله عن الدراما.

وكذلك الفنان أحمد عز الذي قرر أن يغيب هذا العام بعد أن قدم العام الماضي، مسلسل ((الاختيار))، وخاصة أنه سبق أن أعلن أنه لن يشارك في عمل درامي لمدة عامين متتاليين.

أما الفنانة منى زكي، فقررت أن تبتعد عن رمضان 2024، بعد ما حققته من نجاح برمضان الماضي، من خلال مسلسلها ((تحت الوصاية)).

منصات

وفي هذا، قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن هناك عدداً من الفنانين قرروا أن يتجهوا إلى السينما هذا العام، بعد أن عاد الإنتاج إلى السينما مرة أخرى، عن ضعفه قبل ذلك.

وأضاف لـ((البيان))، إن النجوم الكبار غاب منهم الكثيرون هذا العام، منهم يسرا وإلهام شاهين وهناك احتمال أن تغيب ليلى علوي، وذلك لأن المنصات الإلكترونية أخذت من مجهود وأوقات الفنانين قبل موسم دراما رمضان 2024، ونجد يسرا على سبيل المثال وأحمد فهمي وغيرهما من الفنانين، وبالتالي جاء ذلك على حساب الأعمال الرمضانية.

فرصة

أما الناقد الفني محمد عبد الخالق فيرى أن الإنتاج الدرامي أصبح منتدى طوال العام سواء للتلفزيون أو للمنصات للمختلفة، ولم يعد موسم رمضان هو موسم الدراما الوحيد، وبالتالي أصبح الإنتاج يقوم بتوزيع الأعمال على مدار العام.

وأضاف لـ((البيان))، برأيي أن غياب النجم وتقديمه عمل جيد أفضل من الحضور الباهت الذي لا يخدم الدراما ولا يخدمه هو شخصياً، ومن الممكن أن يكون هذا الغياب فرصة لتقديم وجوه شابه في البطولات، وهذا سيفيد الصناعة جداً ويضخ دماء جديدة في الصناعة، وبالفعل لدينا وجوه شابة موهوبة بقوة قادرة على تجسيد أدوار بطولة.