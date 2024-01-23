15 فناناً عالمياً في «أضواء الشارقة» 7 - 18 فبراير

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، انعقاد الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، من 07 حتى 18 فبراير المقبل، بمشاركة 15 فناناً عالمياً، لإبهار مئات الآلاف من الجمهور بأكثر من 15 عرضاً متنوعاً على مدار 12 يوماً، تبدأ من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ11 ليلاً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستمر العروض حتى منتصف الليل.

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