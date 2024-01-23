15 فناناً عالمياً في «أضواء الشارقة» 7 - 18 فبراير

15 فناناً عالمياً في «أضواء الشارقة» 7 - 18 فبراير
التاريخ
1/23/2024 7:24:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، انعقاد الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، من 07 حتى 18 فبراير المقبل، بمشاركة 15 فناناً عالمياً، لإبهار مئات الآلاف من الجمهور بأكثر من 15 عرضاً متنوعاً على مدار 12 يوماً، تبدأ من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ11 ليلاً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستمر العروض حتى منتصف الليل.
MENAFN23012024000110011019ID1107758978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.