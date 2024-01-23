الوحدة يلتقي الاتفاق السعودي في نهائي «الدولية» اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في الثامنة مساء اليوم، باستاد آل نهيان في أبوظبي، نظيره الاتفاق السعودي، في نهائي البطولة الدولية الودية التي ينظمها العنابي خلال فترة التوقف الحالية.

ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث، التي تقام في الساعة الخامسة، وتجمع بين الزمالك المصري وأم صلال القطري.

وتأهل الوحدة إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد الاتفاق السعودي للنهائي بفوزه على أم صلال 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

ويسعى العنابي بقيادة الصربي غوران إلى تقديم عرض جيد مثلما نجح الفريق في تقديم أداء طيب باللاعبين الشباب في مواجهة الزمالك، وحقق فوزاً مستحقاً، في أول ظهور للمدرب مع الفريق ، إذ يستغل الجهاز الفني الجديد لـ ((أصحاب السعادة)) البطولة في تجهيز اللاعبين.

أهمية

ويدرك غوران أن المهمة أمام الاتفاق السعودي بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد لن تكون سهلة لما يملكه ((فارس الدهناء)) من عناصر مميزة.

وأكد غوران أهمية البطولة بمشاركة أندية قوية خلال الفترة الحالية والتي من شأنها رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، وفرصة جيدة للغاية للتحضير لاستئناف المنافسات المحلية وإعادة شكل وهوية الفريق بعد التعثر الذي شهده في النصف الأول من الموسم، حيث يحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الوصل المتصدر.

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