«اللياقة» تؤجل تجارب اتحاد جدة في دبي

أعلن فريق اتحاد جدة السعودي إلغاء المباراة الودية أمام البطائح التي كان مقرراً إقامتها مساء اليوم على ملعب الوصل بسبب عدم الوصول للجاهزية البدنية المطلوبة، وسيواصل الفريق السعودي تحضيراته ضمن برنامج معسكر الإعداد الذي يقيمه في دبي.

وأصدر اتحاد جدة، في بيان عبر موقع ((إكس))، بياناً قال فيه إن الإلغاء جاء بناءً على رؤية الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وبناء على تحليل نتائج التقدم للياقة لدى اللاعبين، خلال الفترة الماضية من المعسكر، وعليه تقرر مواصلة الاستمرار في العمل على الجانب البدني، قبل التحول خلال المرحلة المقبلة للتركيز على النواحي الفنية.

تحضيرات

من جانب آخر يواصل فريق البطائح تحضيراته على ملعبه في منطقة الحزانة بالشارقة بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش قبل خوض التجربة المحلية المقبلة مع أحد أندية دورينا في مطلع شهر فبراير المقبل.

نتائج إيجابية

وقال إبراهيم عيسى حارس البطائح إنهم يتطلعون إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة بعد حصد نقاط مهمة في مباريات الدور الأول من بطولة دوري المحترفين، وأضاف لـ((البيان)) إنه سعيد بالعودة إلى حراسة الخشبات الثلاثة ضمن التشكيلة الأساسية بعد الابتعاد عن الأضواء في الفترة الماضية حيث لم يحالفه التوفيق في تجربة خورفكان قبل الانتقال إلى البطائح الذي ظهر في تشكيلته منذ المباراة الافتتاحية للدوري أمام الوحدة.

وأعرب إبراهيم عيسى عن سعادته بالعودة للملاعب بعد الحصول على الفرصة وإثبات جدارته في المشاركة أساسياً في مختلف المباريات.

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