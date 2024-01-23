نادي الحمراء للغولف يجمع إنييستا بصديق «لاماسيا» القديم

استقبلت بطولة رأس الخيمة زائراً مميزاً عندما زار لاعب كرة القدم الأسطوري أندريس إنييستا صديقه القديم بابلو لارازابال، وكان الثنائي الإسباني زميلين في أكاديمية برشلونة الشهيرة ((لا ماسيا)) ومع أن إنييستا يمارس الآن تجربته مع نادي الإمارات في دوري المحترفين الإماراتي في رأس الخيمة، فقد جاء اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً إلى نادي الحمراء للغولف لتجربة لعبة الغولف قبل أن تقام جولة موانئ دبي العالمية هذا الأسبوع في الفترة من 25 إلى 28 الجاري.

قال لارازابال: ((لقد عرفنا بعضنا البعض منذ 27 عاماً منذ مجيئه إلى برشلونة للانضمام إلى ((لا ماسيا))، وكشف الفائز بجولة موانئ دبي العالمية تسع مرات أيضاً أن صديقه القديم قد يتوقف للعب الغولف خلال عطلة نهاية الأسبوع)).

وأضاف: ((التقينا ببعضنا البعض عندما كان مسافراً لحضور مباراة وكنت في طريقي لحضور بطولة للغولف رغم ابتعادنا قليلاً خلال بعض الوقت، ومنذ ذلك الحين، بقينا على اتصال، ولمعرفتي أنه يلعب هنا في رأس الخيمة لنادي الإمارات، تواصلت معه، نعلم جميعاً ما حققه في مسيرته، وكم كان جيداً، لذلك حرصنا على حضوره إلى نادي الحمراء لمدة ساعة وقام بتسديد بعض الكرات)).

وقال لارازابال: ((آمل أن يأتي إلى البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، إنه رجل مشهور جداً، لذا فهو يجذب الكثير من الاهتمام، وأوضح لارازيال بالإضافة إلى مشاهدة نجوم جولة موانئ دبي العالمية في الملعب، هناك مجموعة من الأنشطة المثيرة المتاحة للمشاهدين إلى جانب الغولف)).

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